تخصيص خطبة الجمعة القادمة عن يوم التأسيس



أوضحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أنه سيتم تخصيص خطبعة الجمعة القادمة 17 / 7 / 1443هـ عن يوم التأسيس، مبينة أن ذلك يأتي لما للدولة السعودية من فضل عظيم منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون، وبداية تأسيسه الدولة السعودية الأولى في منتصف عام 1139هـ التي استمرت إلى عام 1233هـ وعاصمتها الدرعية ودستورها القرآن الكريم وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرست الوحدة والأمن والاستقرار في الجزيرة العربية بعد قرون من التشتت والفرقة، وصمدت أمام محاولات القضاء عليها، إذ قام الإمام تركي بن عبدالله بن محمد بن سعود باستعادتها بعد انتهائها فأسس الدولة السعودية الثانية في عام 1240هـ واستمرت إلى عام 1309هـ، ثم بعد انتهائها قيض الله الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود في عام 1319هـ ليؤسس الدولة السعودية الثالثة ويوحدها باسم المملكة العربية السعودية، وسار أبناؤه الملوك من بعد على نهجه في تعزيز بناء هذه الدولة ووحدتها، إلى هذا العهد الميمون عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده.

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