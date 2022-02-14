شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. انطلاق مناورات «رماح النصر» بالقطاع الشرقي بمشاركة عدة دول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت يوم أمس مناورات التمرين المشترك «رماح النصر 2022» في نسخته الثانية في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، وستستمر المناورات لمدة أسبوعين.

ويشارك في التمرين الذي تنفذه القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بمركز الحرب الجوي (القوات البرية الملكية السعودية، والقوات البحرية الملكية السعودية ، وقوات الدفاع الجوي، ووزارة الحرس الوطني ، ورئاسة أمن الدولة)، كما تشارك عدة دول شقيقة وصديقة بالتمرين.

من جانبه أوضح قائد التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي: أن رؤية وزارة الدفاع لقواتنا المسلحة تضمنت أن يكون هناك قوة عسكرية محترفة ومشتركة تقود التحالفات وتشارك بها بكفاءة واقتدار، وللمساهمة في تحقيق هذه الرؤية على المستوى التكتيكي.

وحرصت القوات الجوية ممثلة بمركز الحرب الجوي على تنفيذ تمرين " رماح النصر 2022 " وهو التمرين الثاني لمركز الحرب الجوي والذي يسهم في صقل العمل المشترك بين جميع أفرع القوات العسكرية المشاركة من المملكة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة أيضاً بالتمرين وذلك لتحقيق التناغم والتأثير المطلوب في بيئة تهديد متعددة الأبعاد.