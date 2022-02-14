شكرا لقرائتكم خبر عن «صنع في السعودية».. معرض لزيادة الوعي بفنون الطهي في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - يقدم الجناح جميع المنتجات السعودية بنسبة 100%

- منح فرصة التدريب للشغوفين بالطهي والراغبين في التخصص بالمجال

يتيح معرض صنع في السعودية بمنطقة واجهة الرياض، إحدى مناطق موسم الرياض لزواره فرصة اكتساب ثقافات الطهي السعودية والعربية، وتعلم فنونه ومهاراته عبر جناح يمارس التعليم من خلال الطهي بشكل مباشر أمام الزوار، وعبر شاشات العرض المحيطة بالجناح، لرفد الجمهور بمهارات طهي جميع الأطباق والمذاقات السعودية المتنوعة.

ويقدم الجناح جميع المنتجات السعودية بنسبة 100%، كما تمنح الأكاديمية فرصة التدريب للشغوفين بالطهي والراغبين في التخصص بالمجال، كما تستقبل مختلف فئات المجتمع، وتقدم أيضًا دورات مختلفة لجميع الأعمار بعدة لغات عبر مجموعة من الكوادر الوطنية.

وتنظم الأكاديمية مجموعةً من الورش التعليمية والبرامج المخصصة بتعلم مهارات الطهي وأساسياته، وتستهدف تلك الورش الأفراد والشركات الوطنية، ويتولى تنظيمها 4 طهاة سعوديين هم: عبد العزيز الحميدان، ماجد البخيت، عزام الصويان، هنادي الصليهم، وتقدم الورش أطباقًا سعوديةً بمنتجات محلية خلال أيام المعرض الأربعة، ويستمر العرض الواحد في الطهي الحي ساعة كاملة.

وتهدف من خلال المشاركة في معرض صنع في السعودية إلى زيادة الوعي بفنون الطهي السعودي، إضافةً إلى تعزيز القدرات والتنمية في مجالات جودة الحياة بالتعرف على جميع مهارات فنون الطهي المستخدمة في المملكة.

وبحسب مؤسِّسة الفكرة، السيدة سارة بن سعيد فإن الأكاديمية تسعى لتقوية الروابط بالعلاقات من خلال تشجيع الشعور بالثقة والتقارب المجتمعي، وتحقيق أفضل النتائج من خلال الحفاظ على الإبداع والابتكار.

وأشارت إلى أن الأكاديمية تتميز بتقديم خدمة متكاملة لحلول الأطعمة والمشروبات من خدمات ضيافة وورش عمل مختصة، وتقدم في خدماتها أيضًا فعاليات خاصة بالشركات، وبرامج للأطفال، وورش عمل افتراضية، إضافةً إلى تقديم الطعام والطلبات الخارجية، كما تعد أيضًا من أوائل الأكاديميات السعودية لتعليم الطهي، إذ تم افتتاحها عام 2017 ليكون هدفها دعم مجال الأغذية والمشروبات بالشرق الأوسط بصناعة سعودية.