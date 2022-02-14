شكرا لقرائتكم خبر عن بأحدث الآلات.. قاطرة التقنية الذكية لا تتوقف في تطهير الكعبة المشرفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - السديس: نظافة وتطهير الكعبة أولوية قصوى - مشروع التقنية الذكية والروبوتات الاصطناعية في الحرمين ماض

أعلنت وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، عن تحديث مكنسة التطهير الذكية الخاصة بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة، والتي تعمل عن طريق التطبيقات الذكية ويدويا عبر أحدث تقنيات التنظيف.

تعظيم التقنية الذكية مستمرة ولا تتوقف

وتؤكد تلك الخطوات على أن قاطرة تعظيم التقنية الذكية وتعضيد الخدمات التشغيلية؛ في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مستمرة ولا تتوقف.

السديس: نظافة وتطهير الكعبة أولوية قصوى

وأكد الرئيس العام للمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، أن مشروع التقنية الذكية والروبوتات الاصطناعية في الحرمين ماض ولن يتوقف لخدمة قاصدي الحرمين الشريفين والحفاظ على رونق ونظافة وتطهير الكعبة المشرفةً.

تغطي مساحة ١٨٠ متر مربع

وأفاد وكيل الرئيس العام للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، محمد بن مصلح الجابري، أن مكنسة التطهير الذكية تعمل عن طريق التطبيق الذكي؛ ويدويا بأبعاد المكنسة ٤٠٤٠١٠، بتوقيت شحن لمدة ٤ ساعات، كما أنها تعمل لمدة ٣ ساعات متواصلة، مشيرا إلى أن مكنسة التطهير الذكية، تغطي مساحة ١٨٠ متر مربع في ثلاث ساعات، وبقوة الشفط ٢٠٠٠ باسكا لخزان ٤٠٠ مل للأتربة، وخزان المياه ٢٥٠ مل، وبثلاث سرعات عادية، سريع، سريع جدا، ومكنسة وممسحة هجينة، تعمل عن طريق تقنية خرائط الذكاء الاصطناعي.

الحفاظ على جودة وسلامة الرخام

وتابع "الجابري" قائلا: "إن هذه الأجهزة والتقنيات الحديثة تهدف للمحافظة على جودة وسلامة الرخام، وإزالة العوالق الترابية، فضلا عن تطهير رونق الكعبة المشرفة بشكل خاص، والمسجد الحرام بشكل عام، مبينا أن الوكالة حريصة على توفير أحدث التقنيات لتطهير بيت الله الحرام، هذه التقنيات التي ستسهم في تسريع أداء المهام وبتكلفة أقل، وإن جميع الزملاء -ولله الحمد- متخصصين ومدربين لخدمة البيت الحرام وقاصديه.

واختتم الجابري حديثه قائلا:" الخدمات والجهود التي تقوم بها الوكالة تأتي مواكبة لمتابعة وتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، التي نعتبرها نبراس لنا؛ وفق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله- داعياً الله -عز وجل- أن يجزي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، خير الجزاء على جهودهم ودعمهم الدائم للحرمين الشريفين.

فريق مختص لتنظيف الكعبة المشرفة

من الجدير بالذكر، أن وكالة الرئاسة العامة للخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية، تقوم بأعمال تطهير سطح الكعبة المشرفة عبر فريق سعودي فني مختص، وهي أعمال دورية تقوم بها الرئاسة وفق جدول زمني وتستخدم فيها أحدث التقنيات للتنظيف، عبر عدة مراحل أولها كنس سطح الكعبة المشرفة، وإزالة الأتربة وفضلات الطيور، ثم مسح السطح كاملاً وحامل الكسوة، والجدار الحائط، الى جانب باب سطح الكعبة من الخارج بالأقمشة المبللة.

تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة

ثم بعد ذلك تستخدم الآليات والتقنيات الحديثة التي وفرتها الرئاسة العامة وهي آليات تقوم بالتغسيل والتشطيف والشفط، ثم يرش السطح بالماء مرة أخرى ويمسح وبعدها مرحلة التجفيف وفي النهاية يتم رش ماء الورد الطبيعي، ويتم عادة انجاز عملية التنظيف في مدة زمنية لم تتجاوز (٢٠) دقيقة، من خلال متخصصين ومدربين لخدمة البيت الحرام وقاصديه.