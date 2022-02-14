شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء» تنفي: بسكويت «أوريو» لا يحتوي على كحول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الاثنين، احتواء بسكويت "أوريو" الذي يباع في المملكة على كحول، مؤكدة أن جميع الأغذية في المملكة حلال.

وشددت الهيئة على صفحتها الرسمية في "تويتر" أنها حريصة على "متابعة المنتجات الغذائية في المملكة، والتأكد من المواصفات القياسية المعتمدة".

الجدير بالذكر أن شركة "أوريو"، كانت قد أصدرت بيانًا توضيحيًا بعد حالة من الجدل أثارتها قضية احتواء منتجاتها في مصر على كحول؛ حيث قالت الشركة في بيان لها، إن حلال منتجها يتوقف على شهادة الحلال في البلد المصنعة له، مؤكدة أن هناك "دولتين لم تخضع عملية إنتاج الأوريو بهما لمعايير الحلال، هما الولايات المتحدة وكندا".