شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس» يصدر قراراً بتمديد إعارة الدكتور «أحمد بن علي الحذيفي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قراراً بتمديد إعارة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي ووكيل الرئيس العام للأئمة والمؤذنين والشؤون التوجيهية والإرشادية الدكتور أحمد بن علي الحذيفي.

وعبر فضيلته عن فائق شكره وتقديره على هذه الثقة الكريمة، والتي ستكون حافزاً لمواصلة الجهود وتطويرها بما يتناسب مع الدعم الكبير والتوجيهات النيرة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة المسجد النبوي وقاصديه.