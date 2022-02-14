شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يناقش أوجه التعاون مع نظيرته في ليسوتو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة، بالرياض اليوم، وزيرة الخارجية والعلاقات الدولية بمملكة ليسوتو السيدة متسيبو راماكواي.

وفي بداية الاستقبال، ثمن سمو وزير الخارجية ما أبدته وزيرة خارجية مملكة ليسوتو من دعم حكومة بلادها لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين، كما ناقش الجانبان تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة سبل تكثيف التنسيق المشترك بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، وبحث التطورات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاستقبال، مساعد وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية السفير الدكتور سامي الصالح.