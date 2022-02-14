شكرا لقرائتكم خبر عن «الإرياني»: ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن القاعدة وداعش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رئيس الأركان اليمني: - الجيل اليمني القادم لا يعرف إلا القتل بسبب الفكر الحوثي - نحن في هذه المعركة ندافع عن هويتنا اليمنية والعربية

أكد معمر الإرياني، وزير الإعلام اليمني، أن ميليشيا الحوثي تنظيم إرهابي لا يختلف عن القاعدة وداعش، موضحا أن مبادرة السلام السعودية قوبلت بالتصعيد من قبل الحوثي.

وبين خلال مؤتمر صحفي في مأرب بحضور رئيس هيئة الأركان اليمنية، أن عدد المسيرات المفخخة بلغ 98 طائرة، بعد إلغاء تصنيفها منظمة إرهابية، مؤكدا أن استهداف مطار عدن لدى وصول الحكومة اليمنية جريمة العصر.

من جانبه أوضح رئيس هيئة الأركان العامة اليمني، قائد العمليات المشتركة الفريق الركن، صغير حمود بن عزيز، أن الحوثي يحارب الفكر والإنسانية وفخخ البحر والجو والبر، مشيرا إلى أن الجيل اليمني القادم لا يعرف إلا القتل بسبب الفكر الحوثي.

ولفت إلى أن الإعلام قوة تساند الجيش في معركته مع الحوثي، معلقا: "نحن في هذه المعركة ندافع عن هويتنا اليمنية والعربية، ونخوض حربا عربية- فارسية بكل ما تعنيه الكلمة"، داعيا الجميع للوقوف مع الجيش ضد الحوثي.