شكرا لقرائتكم خبر عن الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق .. لقاء افتراضي لـ"متمم" مساء اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينظم مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم)، لقاًء افتراضيًا بعنوان "الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق في ميزانية المملكة"، وذلك مساء اليوم الاثنين.

ويشارك في اللقاء كل من: عبد العزيز المساعد الوكيل المساعد لأداء الميزانية مدير عام فريق العمل الدائم في وزارة المالية، وفيصل بن أحمد قطان الوكيل المساعد لوكالة شؤون سوق العمل وتنمية رأس المال البشري والوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة المكلف في وزارة الاقتصاد والتخطيط، والدكتور عبد الله الفوزان رئيس الجمعية المالية السعودية "صفا"، ويدير اللقاء الإعلامي ماجد الجريوي.

ويناقش ضيوف اللقاء الاستدامة المالية وكفاءة الإنفاق في ميزانية المملكة، إضافة إلى الاستدامة المالية وأثرها على المالية العامة للدولة، ويأتي هذا اللقاء للتعريف بالاستدامة المالية ومساهمتها في رفع مستوى كفاءة الإنفاق في المملكة بهدف استكمال مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية تحت مظلة رؤية المملكة 2030، كما يتطرق اللقاء إلى دور الإفصاح والشفافية في الالتزام بتحقيق الاستدامة المالية.

يذكر أن هذا اللقاء يأتي امتداداً لسلسلة من اللقاءات والمحاضرات والأنشطة التي دأب مركز التواصل والمعرفة المالية (متمم) على تنظيمها؛ انطلاقاً من دوره في إثراء ونشر المعرفة المالية، ورفع الوعي بالقضايا ذات الصلة بالمجالين الاقتصادي والمالي على الصعيدين المحلي والدولي.

ويمكن متابعة اللقاء من خلال البث المباشر عبر المنصة الخاصة بمركز "متمم" على تويتر @CFKC_KSA في تمام السابعة مساءً.