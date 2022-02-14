شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مكة يعلن الفائزين بجائزة مكة للتميز .. غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • تحكيم 217 عملاً تقدمت به الجهات والأفراد للفوز في أفرع الجائزة التسعة

يعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل غداً الثلاثاء، الفائزين بجائزة مكة للتميز في أفرعها التسعة، كذلك الفائزين في مبادرات ملتقى مكة الثقافي في دورته السادسة تحت شعار» كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»؟.

وفي جائزة مكة للتميز تم تحكيم 217 عملاً تقدمت بها الجهات والأفراد للفوز في أفرع الجائزة التسعة، وتفاعلت الجهات والأفراد في المنطقة مع الجائزة التي أخذت على عاتقها طيلة 12 عاماً تشجيع العمل المميز والجهد البارز، وإظهار الأعمال الإبداعية في مجالات الجائزة، إضافةً إلى توظيف التقنيات الحديثة في الأعمال، والارتقاء بمستوى الأداء والجودة، وتنمية وتطوير الموارد البشرية.

وتهدف الجائزة للوصول لأعلى مستويات التميز في الأداء، وتشجيع التنافس بين الجهات والأفراد، وتكريم المتميزين، وتعزيز الابتكار عبر إيجاد منصة خُصِّصت لتبادل التجارب الناجحة، وشهدت الدورة الحالية للجائزة إطلاق أمير منطقة مكة المكرمة المنصة الرقمية للجائزة، التي أسهمت في إنجاز أعمال التسجيل والفرز والتحكيم؛ لمواكبة التحول الرقمي الذي تشهده المملكة.

وحرصت الجائزة على تطوير رؤية وأهداف الجائزة لتصب في صالح رؤية المنطقة التنموية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، بتحديث معايير التحكيم لكل فرع بما يحقق الهدف المنشود، كما أنها تهدف بدعم وتوجيهات من أمير المنطقة وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان إلى تأصيل المبادئ الإسلامية في آداب المهن، وإتقان العمل نحو الارتقاء بمستوى الأداء والجودة، والتنافس الهادف إلى جودة العمل وتميز المنتج، وحملت الجائزة ومنذ انطلاقتها على عاتقها تشجيع العمل المتميز والجهد البارز، سواء كان جهد فرد أو مؤسسة أو كان عملاً جماعيًا، وفق اللوائح التنظيمية للجائزة ومخرجاتها.

وفي شأن ملتقى مكة الثقافي فقد تقدم لدورته الحالية 411 مبادرة قدمتها الجهات الحكومية والأهلية والأفراد بالمنطقة، وحضي الملتقى بدعم لا محدود من أمير منطقة مكة المكرمة، وشهد مشاركة فاعلة من الجهات الحكومية والأهلية والأفراد ومحافظات المنطقة الأمر الذي نتج عنه تنفيذ مبادرات تقنية، وسيعلن سموه الفائزين التسعة بجوائز الملتقى عن دورته الخامسة في أفرع الإبداع للمبادرات المؤسسية، والإبداع للمبادرات الفردية، والإبداع لمبادرات المحافظات حيث سيتم الإعلان عن المراكز الثلاثة الأولى التي قدمت أفضل مبادرات للملتقى.

وقامت المبادرات التي تم تنفيذها على 4 معايير تمثلت في تقديم المبادرة وضوح المبادرة ومنهجيتها والتميز والإبداع والنتائج والمخرجات المتوقعة وصولًا لتحقق المبادرات الأهداف المرجوة منها في تطوير الخدمات وتحويل المنطقة إلى ذكية.

وعقد الملتقى دورات تدريبية تقنية عن بعد استفاد منها قرابة 6 آلاف متدرب ومتدربة من أبناء المنطقة، هدفت إلى التعريف بالتقنيات الرقمية التي تتيح للإنسان التحرر من المكان، والتحكم في الأدوات من دون الحاجة إلى الوجود الفعلي، إضافة للتعريف بممارسات حماية الأنظمة والشبكات والبرامج من الهجمات الرقمية، فيما شارك في حلقات النقاش قرابة 900 مشارك.