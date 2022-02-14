شكرا لقرائتكم خبر عن «الهلال الأحمر» يباشر خدمة نقل مرضى "الجلطات القلبية" بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - باشرت الفرق الإسعافية بهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة منذ إطلاق خدمة نقل مرضى "الجلطات القلبية" والتي دشّنتها الهيئة مؤخراً لإنقاذ حياة مرضى الجلطات القلبية والمشتبه بتعرضهم لمثل هذه الحالة المرضية, بتوفير الأجهزة الحديثة من ضمنها جهاز تخطيط القلب الكهربائي المُتقدّم, وعددهم "8" حالات منها "3" حالات لمرضى سعوديين و"5" حالات لمرضى مقيمين من جنسيات عربية وآسيوية يعانون من آلام قلبية في كل من جدة والطائف والعاصمة المقدسة.

وتحرص الهيئة عند تلقيها بلاغا لغرفة عملياتها (997) لكافة الحالات التي تستوجب تدخل إسعافي بتوجيه فرق إسعافية على الفور تقوم بقياس المؤشرات الحيوية، وعمل تخطيط القلب الكهربائي المتقدم في حال المريض يعاني من ألم في الصدر، وإرسالها على الفور للطبيب الاستشاري في قسم التوجيه الطبي بغرفة عمليات الهيئة، لأخذ التوجيه والتواصل مع مركز القلب لتجهيز معمل القسطرة القلبية في حال أوضح التخطيط وجود مشكلة في القلب.

وتهدُف الخدمة الجديدة التي أطلقتها الهيئة لاختصار الوقت بتقديم الخدمة العلاجية المطلوبة لمرضى الجلطات والمشتبه بتعرضهم للإصابة بالجلطات القلبية، حيث تُنقل الحالات القلبية إلى مراكز القسطرة مباشرة دون المرور على غرف الطوارئ، مما يُساعد في سرعة الحفاظ على صحة المريض وتقديم الخدمة الطبية والإسعافية المناسبة وفق الإجراءات الطبية المعتمدة.