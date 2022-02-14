شكرا لقرائتكم خبر عن القتل قصاصاً بأحد الجناة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت وزارة الداخلية اليوم حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في محافظة جدة، وقالت في بيان لها، أقدم حسن شحات عبدالحق أحمد -مصري الجنسية- على قتل سعيد إبراهيم مصطفى علي -مصري الجنسية-، وذلك بطعنه بسكين عدة طعنات مما أدى إلى وفاته.

وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته, وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحُكم عليه بالقتل قصاصاً, وأيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور.

وقد تم تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بالجاني حسن شحات عبدالحق أحمد, يوم الاثنين بمحافظة جدة بمنطقة مكة المكرمة.