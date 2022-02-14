شكرا لقرائتكم خبر عن نجاح عملية استئصال 3 أورام من رأس «عشريني» بمكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح فريق طبي تكاملي بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي ممثلا بمركز العلوم العصبية من إستئصال ورم ليفي عصبي ضخم في قاع الجمجمة ضاغطاً على جذع الدماغ بالاضافة الى ورمين آخرين احدهما سحائي والاخر ليفي ضاغطين على الحبل الشوكي لشاب في العقد الثاني في عمليه نادره وعالية الخطوره .

و استقبلت المدينة الطبية المريض والذي كان يعاني من اورام ليفيه عصبيه متعدده ضاغطه على جذع المخ والنخاع الشوكي وقد تم محاولة علاجه عن طريق الاشعاع في احد المستشفيات قبل عشر سنوات ومع ذلك لم ينجح العلاج الاشعاعي في التحكم في تطور المرض حيث استمرت الاورام بالزياده في الحجم مما ادى الى عدم القدره على المشي بدون مساعده .

وأوضح قائد الفريق الطبي الدكتور محمد غازي عبده ان صعوبة العمليه تكمن في تعدد الاورام في اماكن خطيره وملاصقة لجذع واعصاب الدماغ والحبل الشوكي حيث تم تجهيز خطه جراحيه من مرحلتين لاستئصال الاورام الكبيره والمؤثره على المريض .

في المرحله الاولى تم ازالة الورم الليفي العصبي الملاصق لجذع الدماغ تحت المراقبه العصبيه وباستخدام جهاز الملاحه الجراحيه والميكروسكوب الجراحي في عمليه استغرقت تسع ساعات حيث قام باجراء التدخل الجراحي الدكتور محمد غازي عبده استشاري جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري والدكتور عصام صالح استشاري جراحات الاذن والدكتور سيد الاهل من تخدير الاعصاب والدكتور اسامه شمس من المراقبه العصبيه الفسيولوجية . حيث تحسنت حالة المريض بانتظار المرحله الثانيه . حيث تم تحضير المريض لاحقا لعمل التدخل الجراحي الثاني للورمين الضاغطين على الحبل الشوكي في تدخل جراحي واحد وتحت المراقبه العصبيه واستخدام الميكروسكوب الجراحي حيث استغرق التدخل الجراحي ست ساعات والتي اوضحت نتائجها وجود ورمين من نوعين مختلفين احدهما سحائي والاخر ليفي.

وتكللت ولله الحمد العمليات الجراحيه بالنجاح مع ازالة الاورام الضاغطة على الحبل الشوكي وجذع الدماغ مع تحسن قدرة المريض على المشي. ويتم متابعة المريض لمراقبة الاورام الصغيره الغير ضاغطه وتطورها