شكرا لقرائتكم خبر عن «مسام»: تفجير 850 لغم وعبوة ناسفة في شبوه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مشروع مسام لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام ثالث عملية إتلاف وتفجير لـ850 لغم وعبوة ناسفة في مديرية حريب بمحافظة شبوة.

وشملت عملية الإتلاف 770 لغما مضادا للدبابات، و50 عبوة ناسفة، و30 لغما مضاد للأفراد في عملية تعد الـ136 لمشروع مسام في اليمن.

الجدير بالذكر أن عملية الإتلاف التي نفذتها فرق مسام اليوم هي ثالث عملية إتلاف خلال شهر فبراير الجاري في مديرية حريب.

وكانت فرق مسام أتلف قبل أيام 910 ألغام وعبوات ناسفة في عسيلان.