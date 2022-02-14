شكرا لقرائتكم خبر عن 51 ألف مستفيد من مركز طب الأسنان بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبلت عيادات مركز طب الأسنان التخصصي بصحة جازان 51605 مستفيدين خلال العام الماضي, حيث بلغ عدد المستفيدين من عيادات طب الأسنان الأولية 21510، ومن عيادات طب الأسنان للأطفال 3442، فيما بلغت إحصائية المستفيدين من عيادات تقويم الأسنان 5365.

وأوضحت صحة جازان، أن المستفيدين من عيادات الاستعاضة السنية بلغ عددهم 3725، إضافةً لـ 3209 مستفيدين من عيادات علاج جذور وعصب الأسنان، و2983 مستفيدًا من عيادات إصلاح الأسنان، و5914 مستفيدًا من العيادات الأخرى.

وأشارت إلى أن جراحات الفم التي أُجريت خلال نفس الفترة بلغ عددها 2888 عملية جراحية، إضافةً إلى 2569 عملية في اللثة أُجريت في مركز طب الأسنان التخصصي بجازان.