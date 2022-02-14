شكرا لقرائتكم خبر عن إتلاف 900 كيلو جرام من الفواكه والخضار بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثّفت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في وكالة البلديات، جولاتها الرقابية ضمن النطاق الإشرافي للبلديات الفرعية؛ وذلك في إطار جهودها للمحافظة على سلامة الغذاء.

وأسفرت الجولات عن مصادرة وإتلاف أكثر من 900 كيلو جرام من الفواكه والخضار من الباعة الجائلين.

وأكّدت الأمانة حرصها الشديد على مكافحة الظواهر السلبية، والمتابعة المستمرة من قِبل المراقبين الميدانيين, داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفين على رقم البلاغات البلدية الموحد 940، أو عبر تطبيق "بلدي".