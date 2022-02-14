شكرا لقرائتكم خبر عن جدة .. تدشين برنامج «جدة الصحية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الأمير سعود بن جلوي مستشار أمير منطقة مكة المكرمة محافظ جدة المكلف اليوم، برنامج مدينة جدة الصحية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 للمساهمة في الارتقاء بحياة المواطنين وصحتهم في ظل الوصول إلى 3 مدن سعودية ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.

وأبرم سموه إتفاقية تعاون اليوم بين محافظة جدة، ومنظمة الصحة العالمية لبرنامج المدينة الصحية الذي يمثلها الدكتور عبدالله الزيق، بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، بحضور المنسق الوطني لبرنامج المدن الصحية وكيل الصحة العامة بوزارة الصحة الدكتور هاني جوخدار، ومدير الشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور مشعل السيالي، وممثلي الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص.

وتسعى محافظة جدة من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق معايير منظمة الصحة العالمية لتصنيفها بأنها مدينة صحية والارتقاء بها لتضاف لباقي مدن المملكة التي سبق أن حصلت على الاعتماد من منظمة الصحة العالمية، حيث يُعد برنامج المدن الصحية أحد البرامج الوقائية التي تُطبق لتعزيز الصحة ويقوم على مبدأ تحسين الصحة وجودة الحياة في محافظة جدة، إضافة لتفعيل العديد من الجوانب الإيجابية في المحافظة سواء "الصحية ، والبيئية ، والتنظيمية ، والتنمية المستدامة"، إضافة إلى تفعيل مبدأ الشراكة المجتمعية على مستوى القطاعات والأفراد.