شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم ينبع» يكرم 250 متقاعدة من منسوباته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى مدير التعليم بمحافظة ينبع سليم بن عبيان العطوي مساء أمس الأحد حفل تكريم 250 متقاعدة من منسوباته تحت عنوان ( مسيرة عطاء ) عبر القاعة الإلكترونية ، والذي نفذهٌ قسم الإعلام والاتصال بتعليم ينبع برعاية من مدرسة منارات ينبع الأهلية ، و ذلك بحضور القيادات الإشرافية والتربوية. بدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم ، تلاها كلمة مدير تعليم ينبع قال فيها : لقد درج التربويون على تكريم زملائهم المتقاعدين كنهج تربوي حضاري يجسد قيم الوفاء والإحسان ومعاني التقدير والعرفان ، لأهل الفضل والعطاء والبذل والسخاء ،والذي يعكس رقي مجتمعنا التعليمي الذي تتجلى فيه روح الألفة والترابط وتتألق فيه صور المودة والتقارب ، تأكيدًا لمكانة مربي الأجيال وإبرازًا للدور التربوي والتعليمي الذي يطلع به المعلم والمعلمة بالمجتمع ؛ وفي هذا الإطار أصالة عن نفسي ونيابه عن منسوبي التعليم بمحافظة ينبع حان وقت تكريم المتقاعدات نظير ماقدّمنَ من جهود تربوية مٌثمرة وانجازات مشهودة ، وماخلدنَ من بصمات أثرِن بها المجتمع التعليمي والتربوي في محافظة ينبع ، مقدما لهن الشكر والتقدير على ما بذلن من جهود طيلة سنوات خدمتهن لتحقيق غاية التعليم السامية والنبيلة ؛ وقد تجلى خلال التعليم عن بعد ومنصة مدرستي عمق الانتماء المهني واستشعار عظم المسئولية لمن كان منهن على رأس العمل خلال العام الحالي سطرن فيها قصص النجاح والعطاء والتفاني بالعمل ، وفي ختام كلمته قدم شكره وتقديره لشركاء النجاح واللجان التنظيمية والتنفيذية للحفل. وقدمت المعلمة زينة عبدالله الشهري كلمة المتقاعدات قالت فيها : فها نحن الآن نختتم مسيرتنا العملية بثورةٍ من الخبرة العلمية والعملية ، فرسالتنا باقية لن تنتهي وواجباتنا مستمرة ، كما عبرت فيها عن شكرها لمدير التعليم ومساعديه وللقائمين على الحفل على ما بذلوا من جهد لإنجاحه. واشتمل الحفل على عدد من الفقرات مقدمة ترحيبية ، وقصيدة بعنوان ( لحن العطاء ) ، ومسيرة المتقاعدات ؛ ثم أعلنت اللجنة عن مبادرة "بيوت الخبرة" التي تبنتها إدارة تعليم ينبع لتكون بادرةٍ لتعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية والأعمال التطوعية بينها وبين فئات المجتمع ، ولا سيما التعليمية خاصة ، كما تسعى من خلالها استثمار الخبرات العلمية والمهنية للمتقاعدات ، بهدف خدمة المجتمع التعليمي والارتقاء بأدائه ، وتوظيف الإمكانات التربوية والمشاريع التطويرية ، وبناء الشراكات المجتمعية وتحقيق التنمية المستدامة.