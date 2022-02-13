29 مليار ريال قضايا غسل الأموال في 10 شهور

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهماً «مواطنين وتسعة وافدين» في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال.
دعوى عامة
وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاماً، وبغرامات مالية بلغت (اثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف ريال) ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها (مليوناً وستمائة واثنين وسبعين وثمانمائة واثنين وستين ريالاً)، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.
استئناف الإجراءات
وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.
قضايا غسل الأموال
10 أبريل 2021
السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال لعصابة غسل أموال
غرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال
مصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال
مصادرة مبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال
27 مايو 2021
إدانة صاحب سمو ملكي وقائدين بالداخلية وموظفين بالصحة وعضو بالنيابة العامة
تزوير ورشاوى وتبديد المال العام وغسل أموال واستغلال النفوذ وتكوين علاقات غير شرعية وخيانة الأمانة
10 يوليو 2021
سجن مواطنة شرعت في تهريب أموال متحصلات جريمة لمصلحة مقيم آسيوي
جريمة غسل أموال بنقل مبالغ مالية غير مشروعة، مع علم المواطنة بأن الأموال غير مشروعة، إلى دولة أخرى
سجن المواطنة سنتين ومنعها من السفر لذات المدة ومصادرة المبلغ المضبوط في الجريمة.
09 أغسطس 2021
الإطاحة بـ29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب
ضُبط بحوزتهم 60 مليون ريال و101 كيلوجرام من الذهب تقدر قيمتها بـ21 مليون ريال
13 سبتمبر 2021
إدانة 24 متهماً في قضية غسل أموال بمبلغ 17 مليار ريال
مجموع أحكام بالسجن لمدد بلغت 233 سنة
غرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية
27 ديسمبر 2021
مصادرة 140 مليونًا من 4 جناة وسجنهم 24 عامًا
مواطنٌ اتفق مع 3 وافدين على تحويل أموال غير مشروعة للخارج
السجن لمُدَد بلغت 24 عامًا، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.
30 يناير 2022
السجن ومصادرة ملياريْ ريال وغرامة 100 مليون ريال لمُدانين بغسل الأموال
مصادرة مبالغ مالية تُعادل ما تم تحويله للخارج
تغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال
منع المواطن من السفر، وإبعاد المقيم خارج المملكة بعد قضاء محكوميتهما
13 فبراير 2022
السجن لمدد مجموعها 52 عاماً لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال
02 يناير 2022
السجن 31 عاما وغرامة 152 مليونا لستة متهمين بغسل الأموال
منع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهما
إبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم
كانت هذه تفاصيل خبر 29 مليار ريال قضايا غسل الأموال في 10 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.