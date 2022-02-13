29 مليار ريال قضايا غسل الأموال في 10 شهور

بصدور حكم بالسجن لمدد مجموعها 52 عاماً لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال، والتي أعلنتها النيابة العامة أمس، بلغ عدد القضايا المعلن عنها خلال 10 شهور نحو 9 قضايا، بإجمالي 29.778 مليار ريال صدرت فيها أحكام متفاوتة بالسجن على المدانين بين مواطنين ومقيمين، وتوقيع غرامات مالية على كافة المتورطين.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهماً «مواطنين وتسعة وافدين» في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها (10) مليارات ريال.

دعوى عامة

وأضاف المصدر أن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاماً، وبغرامات مالية بلغت (اثنين وستين مليوناً وخمسمائة ألف ريال) ومصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية التي تم ضبطها والتي بلغ مجموعها (مليوناً وستمائة واثنين وسبعين وثمانمائة واثنين وستين ريالاً)، وإبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم، ومنع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما.

استئناف الإجراءات

وبيّن المصدر أن النيابة العامة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقاً للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.

قضايا غسل الأموال

10 أبريل 2021

السجن 106 سنوات ومصادرة 465 مليون ريال لعصابة غسل أموال

غرامة مالية قدرها مليون وثمانون ألف ريال

مصادرة أموال مضبوطة قاربت 5 ملايين ريال

مصادرة مبالغ محجوزة في الحسابات البنكية قاربت 2 مليون ريال

27 مايو 2021

إدانة صاحب سمو ملكي وقائدين بالداخلية وموظفين بالصحة وعضو بالنيابة العامة

تزوير ورشاوى وتبديد المال العام وغسل أموال واستغلال النفوذ وتكوين علاقات غير شرعية وخيانة الأمانة

10 يوليو 2021

سجن مواطنة شرعت في تهريب أموال متحصلات جريمة لمصلحة مقيم آسيوي

جريمة غسل أموال بنقل مبالغ مالية غير مشروعة، مع علم المواطنة بأن الأموال غير مشروعة، إلى دولة أخرى

سجن المواطنة سنتين ومنعها من السفر لذات المدة ومصادرة المبلغ المضبوط في الجريمة.

09 أغسطس 2021

الإطاحة بـ29 شخصاً ارتكبوا عمليات تجارية مالية مجهولة المصادر في نشاط بيع الذهب

ضُبط بحوزتهم 60 مليون ريال و101 كيلوجرام من الذهب تقدر قيمتها بـ21 مليون ريال

13 سبتمبر 2021

إدانة 24 متهماً في قضية غسل أموال بمبلغ 17 مليار ريال

مجموع أحكام بالسجن لمدد بلغت 233 سنة

غرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية

27 ديسمبر 2021

مصادرة 140 مليونًا من 4 جناة وسجنهم 24 عامًا

مواطنٌ اتفق مع 3 وافدين على تحويل أموال غير مشروعة للخارج

السجن لمُدَد بلغت 24 عامًا، ومنع المواطن من السفر مدة مماثلة لمدة سجنه، وإبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم.

30 يناير 2022

السجن ومصادرة ملياريْ ريال وغرامة 100 مليون ريال لمُدانين بغسل الأموال

مصادرة مبالغ مالية تُعادل ما تم تحويله للخارج

تغريم الكيانات التجارية المشاركة في الجريمة بغرامات مالية بلغ إجماليها 100 مليون ريال

منع المواطن من السفر، وإبعاد المقيم خارج المملكة بعد قضاء محكوميتهما

13 فبراير 2022

السجن لمدد مجموعها 52 عاماً لتشكيل عصابي امتهن غسل الأموال بقيمة 10 مليارات ريال

02 يناير 2022

السجن 31 عاما وغرامة 152 مليونا لستة متهمين بغسل الأموال

منع المواطنين من السفر مدة مماثلة لمدة سجنهما

إبعاد المتهمين الأجانب عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنهم