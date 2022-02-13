30 مشاركا في سوق شتاء المدينة

وأطلقت الجمعية نشاط سوق الشتاء الأسبوعي منذ أسبوعين ويستمر لـ3 أشهر حيث يعرض المشاركون أعمالهم ومنتجاتهم في ممشى حديقة الملك فهد بالمدينة.
ويتنوع المشاركون كل شهر لإمكانية إشراك جميع المسجلين في الجمعية لإعطاء أكبر فرصة ممكنة من الشباب والفتيات من خلال دعم وتطوير وتأهيل الأسر المنتجة.
ويأتي دعم جمعية مراكز الأحياء بمنطقة المدينة للمشاركين كإحدى المبادرات ضمن مشاريع الجمعية في تحقيق الدعم المباشر لأصحاب المهن والأسر المنتجة وأصحاب الأعمال الصغيرة.
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