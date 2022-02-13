خارطة طريق لتمور الأحساء

ارتباط وثيق
وأشار البوعلي، إلى أن هناك ارتباطاً وثيقاً عبر التاريخ بين الأحساء والنخلة وأصناف ثمارها المميزة، والتي لا تزال موطنا للتمور كمًا وجودة، وتظل ثمرة التمر بمكونها الغذائي المتنوع ترتبط بموروث الأمة وعاداتها، وتوجد قيمة غذائية وصحية تحويها الثمرة.
عبوات صغيرة
ويتجاوز المعدل اليومي لزوار المهرجان أكثر من 20 ألف زائر وزائرة، وشهد المهرجان توقيع صفقات بمليون ريال لتأمين التمور وبعض الصناعات التحويلية، فيما وضع تجار ومتعاملون في صناعات التمور التحويلية حزمة من الاقتراحات، التي من شأنها خدمة تسويق محصول التمور والرطب ودعماً وتشجيعاً للمزارعين في الواحة، أبزها تقليص حجم عبوات بيع التمور النثر من 20 كيلوجراما إلى 10 كيلوجرامات و5 كيلوجرامات، مع تأمين عبوات بأحجام صغيرة، إذ تبين عزوف الكثير عن الشراء بكميات كبيرة.
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