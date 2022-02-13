فرص وظيفية وخفض معدل البطالة بعسير

فرص وظيفية
وتهدف الاتفاقيتان إلى تحقيق تطلعات القيادة في إيجاد الفرص الوظيفية الملائمة لتطلعات الإستراتيجية، والإسهام في خفض معدل البطالة في المنطقة بحلول عام 2030، إلى جانب تعزيز جودة الأعمال والمشاريع بين الطرفين ورفع كفاءة مخرجاتها، وتحقيق الفائدة من أوقاف الجامعة وتعزيز مجالات إيراداتها، فضلاً عن تعزيز وتعميق تبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية بين الهيئة والجامعة، مما يسهم في ارتفاع عدد الوظائف إلى 47 % و 87 % في القطاع الخاص، والسعي لتكون إحدى أفضل 200 جامعة حول العالم.
وتسهم الاتفاقيتان في تعزيز حضور الجامعة في المنطقة لتصبح مؤسسة تعليمية رائدة في بناء الإنسان وتنمية الأرض وتعزيز الاقتصاد.
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