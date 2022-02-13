فرص وظيفية وخفض معدل البطالة بعسير

شهد أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المنطقة، الأمير تركي بن طلال، توقيع اتفاقيتي تعاون بين جامعة الملك خالد وهيئة تطوير عسير، وأخرى بين الجامعة وإحدى الشركات العالمية، وذلك لتحقيق المواءمة بين مخرجات الجامعة وأهداف إستراتيجية تطوير عسير «قمم وشيم».

فرص وظيفية

وتهدف الاتفاقيتان إلى تحقيق تطلعات القيادة في إيجاد الفرص الوظيفية الملائمة لتطلعات الإستراتيجية، والإسهام في خفض معدل البطالة في المنطقة بحلول عام 2030، إلى جانب تعزيز جودة الأعمال والمشاريع بين الطرفين ورفع كفاءة مخرجاتها، وتحقيق الفائدة من أوقاف الجامعة وتعزيز مجالات إيراداتها، فضلاً عن تعزيز وتعميق تبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية بين الهيئة والجامعة، مما يسهم في ارتفاع عدد الوظائف إلى 47 % و 87 % في القطاع الخاص، والسعي لتكون إحدى أفضل 200 جامعة حول العالم.

وتسهم الاتفاقيتان في تعزيز حضور الجامعة في المنطقة لتصبح مؤسسة تعليمية رائدة في بناء الإنسان وتنمية الأرض وتعزيز الاقتصاد.