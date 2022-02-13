6 أجهزة صرف مخالفة

كشف المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل عن إغلاق نحو 6 أجهزة صرف آلي تابعة لمجموعة من المصارف المحلية داخل مجمع تجاري في مدينة المبرز؛ بسبب عدم حصولها على التراخيص التجارية النظامية لتشغيلها، وجرى تطبيق الجزاءات على المصارف المخالفة للإجراءات والاشتراطات الخاصة بذلك، وإلزامها بتصحيح أوضاعها لعودة تشغيلها.

وأبان بوشل لـ«دوت الخليج»، أن جولات مراقبي ومفتشي بلدية المبرز، أسفرت عن وضع الشريط اللاصق «الإغلاق» على أجهزة الصرف لمخالفة، وذلك من أصل 12 جهازا منتشرا داخل المجمع، وجرى أمس إزالة الشريط اللاصق من 4 أجهزة بعد إصدار تراخيص تجارية لها بموجب النظام.