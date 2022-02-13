الشرقية تستضيف رعاية الأيتام

وأوضح مدير عام «بناء»، عبدالله الخالدي، أن المبادرة تقيمها الجمعية للمرة الخامسة، وهي فرصة مواتية لضم قيادات جمعيات الأيتام على مستوى المملكة، حيث تسعى المبادرة للإثراء المعرفي لقطاع الأيتام وقياداته بمجال إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي في مجال اختصاصات جمعيات الأيتام من أجل تأهيل وتمكين ورعاية الأيتام، وتتواكب هذه المبادرة مع «رؤية المملكة 2030».
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