الشرقية تستضيف رعاية الأيتام

تنطلق، الأحد، برعاية أمير المنطقة الشرقية، الأمير سعود بن نايف، مبادرة «بناء قدرات وتبادل خبرات جمعيات الأيتام» في نسختها الخامسة التي تستضيفها المنطقة الشرقية، وتنظمها جمعية «بناء» لرعاية الأيتام، بمشاركة أكثر من 40 جمعية ومؤسسة رعاية أيتام، تمثل جمعيات الأيتام في جميع مناطق المملكة، والعديد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالقطاع غير الربحي والاستثمار الاجتماعي والتمويل.

وأوضح مدير عام «بناء»، عبدالله الخالدي، أن المبادرة تقيمها الجمعية للمرة الخامسة، وهي فرصة مواتية لضم قيادات جمعيات الأيتام على مستوى المملكة، حيث تسعى المبادرة للإثراء المعرفي لقطاع الأيتام وقياداته بمجال إسناد الخدمات الحكومية للقطاع غير الربحي في مجال اختصاصات جمعيات الأيتام من أجل تأهيل وتمكين ورعاية الأيتام، وتتواكب هذه المبادرة مع «رؤية المملكة 2030».