تطوير تقنيات تعقيم وتطهير الأوزون

أبرمت عمادة البحث العلمي ومركز البحوث والاستشارات بجامعه الطائف، أمس اتفاقية تعاون وشراكة إستراتيجية، مع القطاع الخاص ممثلا في الشركة السعودية للأوزون، بهدف تطوير تقنيات لتطوير ما يخص تعقيم المستشفيات والفنادق والمنشآت، بمشاركة عدد من الأكاديميين والباحثين السعوديين، والعالميين المختصين في الأبحاث والدراسات العلمية، لتحقيق العديد من الأهداف الوطنية، للرقي والمساهمة بقطاع الخدمات البيئية والصحية، بتقنيات حديثة ومبتكرة وصديقة للبيئة، وإثراء التعاون الوطني ما بين القطاع العام والقطاع الخاص تنفيذا لرؤية المملكة 2030.

وسجلت جامعة الطائف اسمها، كأول جامعة سعودية وعربية وعالمية، توقع اتفاقية بحثية من هذا النوع، حيث جرى التوقيع بحضور الدكتور عطية البردي، والدكتور ولاء الصائغ عميد البحث العلمي، والدكتور طارق الطلحي المشرف على المشروع البحثي، والمدير التنفيذي للشركة السعودية للأوزون سامي سليمان العكوز.

ويتوقع أن تساهم الاتفاقية في تحقيق نقلة نوعية مهمة، بتقنيات الأوزون الحديثة والمميزة، وخصوصاً للتطهير والتعقيم للمنشآت والمستشفيات والفنادق. وذكر المشرف العلمي على الدراسة البحثية بجامعة الطائف، الدكتور طارق الطلحي، أن الدراسة تعتبر الأولى من نوعها عالمياً لتأثير غاز الأوزون المباشر على الكائنات الحية والأعضاء الحيوية، والتي يتوقع منها أن تكون مرجعاً دولياً في حال كانت نتائجها حسب ما خطط له، مشيراً إلى أنها تمثل تحقيقا علميا كاملا، بشكل ديناميكي حي لتأثير الأوزون على الأعضاء الحيوية في جسم الكائن الحي، وستعمل بموجب تشريعات وأنظمة معايير الاستخدام المعتمدة عالمياً، وتمثل سبقا علميا فيما يختص بالوصول الحقيقي، لأفضل التطبيقات والبروتكولات لتوظيف تقنية الأوزون بالمنشآت المغلقة بكل أمان، كتقنية تعقيم صحية وخضراء.