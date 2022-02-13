500 متقدمة لبرنامج قيادية في جامعة نورة

ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات القيادة لدى النساء السعوديات من خلال التدريب والتطوير القيادي وتزويدهن بالأدوات والمهارات اللازمة التي تمكنهن من ممارسة القيادة بشكل فعال.
يركز البرنامج على وحدتين تقدم في 4 أشهر، تتناول أولها برنامج عالمي حول قيادة المنظمات والتغيير، من قبل شركة Emeritus بالتعاون مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في الولايات المتحدة الأمريكية (MIT)، وسيتم التركيز على مفاهيم القيادة في المنظمات، كيفية تحقيق التحول بالمنظمات، قيادة التغيير بشكل فعال، والتعامل مع تحديات التغيير لتحقيق النتائج.
وتحتوي الوحدة الثانية على مهارات القيادة للمرأة في المملكة العربية السعودية، المقدمة من مركز القيادات النسائية في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، بالشراكة مع STC Academy بعمل تدريب مخصص مقدم من قبل مدربات معتمدات ذو خبرة في مجال التدريب والتطوير القيادي. وسيتم التركيز على أساسيات ومبادئ القيادة، دور المرأة القيادية في تحقيق رؤية المملكة 2030، القيادة في العصر الرقمي، المرأة القيادية في بيئة عمل ممكنة.
واستخدم البرنامج أحدث منهجيات التدريب التفاعلية عن طريق محاكاة الأعمال (Simulation) وخاصية الواقع الافتراضي (VR)، بالإضافة إلى جلسات الكوتشنج القيادي، وقياس القدرات القيادية، والزيارات الميدانية لمراكز صنع القرار.
يشار أن برنامج قيادية يسعى إلى المساهمة في تحقيق رؤية 2030 من خلال رفع نسبة النساء السعوديات في المناصب القيادية وبدعم القيادات النسائية فـي جميع المجالات.
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