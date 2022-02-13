27 مليون تصريح الكتروني للعمرة والصلاة في البيت العتيق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أظهرت بيانات وزارة الحج والعمرة أن إجمالي التصاريح الالكترونية بلغ نحو 27 مليونا للعمرة والصلاة في المسجد الحرام.

وفي المسجد النبوي بلغ إجمالي التصاريح 3.5 ملايين.

من جهة أخرى أطلقت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي مبادرة «وقايتك.. كمامتك »، وهي مبادرة صحية ووقائية تأتي ضمن حزمة من المبادرات التي تعمل على تعزيز الإجراءات الاحترازية

والوقائية التي اتخذتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي للحد من تفشي فيروس كورونا.

إلى ذلك استقبلت وكالة الشؤون النسائية بالمسجد الحرام ممثلة بالوكالة المساعدة للعلاقات وا لشؤون ا لإعلامية والشراكات المجتمعية، وفدا نسائيا من ألمانيا، وكان في استقباله في مصلى 84 الأرضي كل من مديرة الإدارة العامة للعلاقات والإعلام

النسائي نوف هوساوي، ومساعدة المديرة العامة للعلاقات والإعلام النسائي بتول الكيشان، ومديرة إدارة الخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية بيان الهذلي، وعدد من الكوادر ا لنسا ئية .

وجرى عرض نبذة تعريفية عن وكالة الشؤون النسائية وأبرز مهامها المحورية وإنجازاتها، تلاها تقديم برنامج توعوي بعنوان (تعظيم البلد الحرام)، عقب ذلك قدمت حلقات لتصحيح التلاوة نفذتها إدارة مقرأة الكتاب والسنة النسائية بقيادة مديرة الإدارة مريم هوساوي.

التصاريح الالكترونية بالمسجد الحرام

113,395 تصريحا للصلاة بمتوسط يومي 80,063

66,176 تصريحا للعمرة بمتوسط يومي 63,570

27 مليونا إجمالي التصاريح

التصاريح بالمسجد النبوي

17,802 تصريح لزيارة الرسول عليه الصلاة والسلام بمتوسط يومي 9273

13,917 تصريحا للصلاة بالروضة الشريفة بمتوسط يومي 9357

3.5 ملايين إجمالي التصاريح