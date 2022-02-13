أهمية الكوبونات في عالم التسوق وزيادة نمو مدخراتك

محمد بن مسعود - الدمام - هل تفكر كثيراً في شراء كل ما يلزمك أو منتجات أحلامك؟ ولكن عدم توافر ميزانية مُحددة تصعب عليك عملية الشراء إذاً فأنت بالتأكيد بحاجة إلى استخدام أكواد الخصم لتوفير حتى لو جزء بسيط من مدخراتك واقتناء كل ما تحتاجه؛ هنا نوضح لك فائدة تلك الكوبونات وأهميتها في عالم التسوق خاصةً للأشخاص الذين يعتمدون كليًا على التسوق الإلكتروني فهم بحاجة ماسة إلى كوبونات ذو خصم عالي ومن بينها كود خصم سيفي، كود خصم وست إلم، كود خصم نعناع.

مميزات استخدام كوبونات الخصم

تمتلك أكواد الخصم العديد من المزايا سواء كانت للبائع أو المشتري ومنها:

توفير الوقت والجهد للمشتري: فبدلاً من الذهاب إلى المحلات التجارية الآن وبضغطة زر فقط يُمكنك شراء كل ما تحتاجه، وهذا بدوره يؤدي إلى وجود وقت أكثر لعمل أشغالك الأخرى.

ادخار المال: حيث يُساعد استخدام الكوبونات على توفير حتى لو جزء بسيط من مدخراتك مما يساهم في توسيع عملية الشراء واقتناء أشياء عديدة.

اقتناء العديد من المستلزمات: أحيانًا تتوقف عملية الشراء لدى الأسر بشكل خاص نتيجة عدم وجود مال يكفي للشراء، ولكن عبر استخدام أكواد الخصم تتيح إمكانية اقتناء كل المنتجات سواء كانت أساسية أو لا لباقي أفراد الأسرة مهما كانت كبيرة.

أما عن مميزات كوبونات الخصم لمالكي المتاجر الإلكترونية؛ تتمثل في الآتي:

جذب المزيد من المتسوقين: لا شك في أنه كلما طرح المتجر كوبونات الخصم وخاصةً في كافة الأوقات أي عدم الالتزام بمواسم محددة؛ هنا يساعد بالتأكيد على جذب المستهلكين كذلك الحفاظ على القدامي منهم.

بيع المنتجات القديمة: بالتأكيد يوجد لكل منتج صلاحية انتهاء لذا يفضل دائماً عمل عروض خصم عليها كبيرة، ونتيجة لذلك تزيد عملية الشراء عليها وهذا بدوره يجعلها تنتهي سريعاً دون خسارتها وبالتالي يكون المشتري والبائع قد استفادوا.

دعاية إعلانية: عند قيام المتاجر الإلكترونية بطرح الكوبونات ومن هنا تستقطب جميع الفئات إذاً فقد صنع المتجر دعاية إعلانية كبيرة له.

متجر سيفي

مع التطور التكنولوجي وكثرة الانشغالات اليومية أصبح التسوق الإلكتروني هو أساس كل منزل في الوطن العربي؛ خاصةً بعد توفير الوقت والجهد لدى بعض الأشخاص، ولكن يتساءل البعض هل يمكن شراء الأزياء عبر المتاجر الإلكترونية دون خوف؟ نجيب عن ذلك بالتأكيد حيث أتاح متجر سيفي إمكانية معرفة مقياس الملابس ولونها تمامًا كأنك في المحلات التجارية.

حيث يسعى المتجر لراحة عملائهُ وتوفير كافة سبل الراحة بدايةً من تنظيم تقسيم لوحة المتجر إلى أربع أقسام ومنها: الرجال والنساء والأطفال واخيراً قسم التجميل، وعند فتح أي نافذة منها تنبثق لك العديد من الأقسام الأخرى وهنا يسهل عليك عملية الشراء.

كما وفر المتجر كود خصم سيفي ٢٠% وخصومات قد تصل إلى ٨٠%، كذلك أتاح كوبون خصم سيفي السعودية بقيمة تصل إلى ٣٠% على المنتجات الغير مخفضة.

لا ننسى جهد المتجر في توفير وقت قصير للشحن سواء كان سريع من ٢ إلى ٤ أيام أو شحن عادي من ٥ إلى ٩ أيام، وإمكانية إرجاع الطلب خلال ١٤ يوم وأخذ النقود ثانيةً أو تركها في محفظة الشراء لاستخدامها مرة أخرى.

متجر وست إلم

يعتمد المتجر على جملة واحدة وهي أن الجودة العالية للمنتج المُباع تزيد من جذب العديد من المسّتهلكين، وهذا بالفعل ما حققه متجر وست إلم من عرض قطع الأثاث والديكور وغيرها من مستلزمات للمنزل بصنع أمهر الحرفيين وذوي خبرة في الصناعة عبر مواد صديقة للبيئة.

تعد شركة وست إلم الأولى في مجال صناعة الأثاث فقد بدأت مشوارها عبر افتتاح العديد من المحلات التجارية ومن ثم المتجر الإلكتروني، وذلك بهدف مواكبة العصر التكنولوجي، حيث ذاع صيتها مؤخراً بين العديد من الحرفيين كأفضل شركة في صناعة أثاث المنزل من بساطة وأناقة وتلك الشهادة أدت إلى اعتماد العملاء عليها لتجهيز منازلهم ومكاتبهم.

يوفر المتجر كود خصم وست إلم بقيمة ١٠% على المنتجات بكلا نوعيها المخفضة والغير مخفضة ولا نغفل عن طرحه خصومات قد تصل إلى ٧٠%.

قد يعتقد البعض أن سياسة الإرجاع فقط على المستلزمات الخاصة بالأزياء أو غيرها، ولكن أتاح المتجر إمكانية إرجاع أي قطع من الديكور والأثاث ولكن خلال ١٤ يوم فقط بشرط أن تكون على حالة استلامها.

متجر نعناع

باتت الآن عملية اقتناء السلع الغذائية بسيطة للغاية خاصةً لدى الأمهات العاملة أو كبار السن، بعد وجود متجر نعناع أصبح الأمر يسير؛ حيث وفر لعملائه إمكانية شراء كل ما يحتاجونه فقط وبكبسة زر واختيار المنتج المُراد ، ولا ننسى إمكانية توصيل الطلب في الوقت الذي يحدده المُشتري وتلك خاصية من الصعب توافرها في متجر آخر.

عمل مؤسسي المتجر على حل المشاكل الخاصة بالتسوق من ازدحام وضياع الوقت وعدم توفر كل المنتجات، وذلك عبر إنشاء متجر نعناع مما جعله محط جذب العديد من المُستهلكين.

ونجد أن سياسة المتجر قائمة على إرضاء العميل بشتى الطرق من طريقة دفع بكل أنواعها وسياسة الإرجاع بشرط عدم إتلاف السلعة، كما طرح كود خصم نعناع بقيمة ٢٥% على طلبات محددة.

باتت عملية اقتناء كل ما تحلم بيه من أزياء ومستلزمات للمنزل وسلع غذائية أمر بسيط للغاية، فقديماً كانت عملية التسوق عبر الذهاب إلى المحلات التجارية تأخذ الكثير من الوقت بالإضافة إلى بذل مجهود كبير قد يجعلك تمكث في المنزل بضعة أيام نتيجة التعب لتوفير كافة احتياجاتك، ومع توافر المتاجر الإلكترونية بكافة أنواعها وطرحها للعديد من كوبونات الخصم في المواسم أو خلال الأيام العادية، أصبح التسوق بين يديك مع توفير الوقت والجهد وادخار المال لزيادة مدخراتك.

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