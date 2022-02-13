الاستثمار في الذهب.. الدليل الكامل للمتداولين في سوق السلع

محمد بن مسعود - الدمام -

يعد الذهب أهم أصول الثروات والسبيل نحو تحقيق الغنى والثراء الفاحش، حيث يلجأ الكثير من الأشخاص لاستثمار أموالهم في الذهب والمتاجرة به بعيدًا عن البنوك. ويتمتع الذهب في كافة أنحاء العالم باحترام كبير نتيجةً لقيمته العالية وتاريخه الثري، حيث تمكن من الحفاظ على قيمته عبر السنين مقارنةً بأنواع الأصول الأخرى، كما يستخدمه الكثير من الناس لتوريث ثرواتهم عبر الأجيال. وبات يُنظر للاستثمار في الذهب بمثابة الملاذ الآمن للحفاظ على قيمة رأس المال في الأزمات الاقتصادية.

وفي الآونة الأخيرة، أصبح الأسئلة الشائعة بين المستثمرين المبتدئين عمّا إذا كان الاستثمار في الذهب للمبتدئين فكرة جيدة وعن كيفية الاستثمار فيه. ستختلف الإجابة على هذه الأسئلة من شخص لآخر لأنها تعتمد على النتيجة الكلية التي حظي بها كل شخص والإيجابيات والسلبيات التي تترافق مع الاستثمار في الذهب. ولكن ما لا يختلف عليه أحد هو ضرورة التحلي بالحذر لاختيار الوسيط المالي الذي ستعمل معه للاستثمار في الذهب بالشكل الصحيح.

يمكنك مع أكسيا تريد تداول عقود الفروقات في السلع والمصادر الطبيعية، بالإضافة إلى أصول الطاقة مثل النفط الخام والمعادن الثمينة، ومن أهمها الذهب والفضة والعقود الزراعية التي تتضمّن الكثير من المنتجات. باختيارك أفضل منصة تداول ستضمن أنك ستخوض تجربة استثمار موثوقة وسهلة الاستخدام، حيث أنها منصة متوفرة على كافة أنواع الأجهزة في أي مكان في العالم، مع توفر كل ما يلزمك من الرسوم البيانية والمؤشرات التقنية المتقدمة التي ستعزز تجربتك الاستثمارية.

كيف يتم قياس الذهب؟

يُقاس الذهب عادةً بالأونصة أو الأوقية، والتي يساوي وزنها 31,3 جرام من الذهب الخالص. عادةً ما تتحكم المعايير الدولية في تحديد أسعار الذهب، مما يشجع الأفراد والشركات والبنوك على الاستثمار فيه. تعمل مراكز البحوث في الشركات والبنوك على مراقبة الأوضاع الاقتصادية والسياسية بشكل دائم ليقوموا بوضع توقعاتهم لأسعار الذهب بصفة مستمرة.

يختلف سعر الذهب بناءً على معدلات العرض والطلب، كما يتم ضبط هذا الاختلاف في أسعاره من خلال عملية تثبيت سعر الذهب والتي تم تطبيقها لأول مرّة عام 1919 في لندن. ونظرًا للدور المهم الذي يلعبه الذهب في أداء الاقتصاد عالميًا، يكون لاحتياطي الذهب تأثيرًا كبيرًا على السياسات النقدية في مختلف دول العالم، مع العلم بأنه يوجد حوالي 186,700 طن من الذهب حول العالم.

ما هي أفضل طرق الاستثمار في الذهب؟

وبعد أن تعرفت على بعض المعلومات حول استثمار الذهب وعن بعض الأسباب التي قد تشجع المستثمرين من الشركات والأفراد والبنوك المركزية والحكومات على الاستثمار فيه، سنستعرض معك كيف يمكنك الاستثمار في الذهب كالمستثمرين المحترفين من خلال أربع طرق استثمارية:

السبائك والعملات الذهبية: تعتبر سبائك وعملات الذهب أكثر الطرق شعبية لحيازة الذهب من أجل الاستثمار. السبائك الذهبية هي معدن الذهب الخالص بشكل كامل أو شبه كامل، وذلك بحسب كتلتها ودرجة نقائها. ويتم ربط سبائك وعملات الذهب بأرقام تسلسلية من أجل تعريفها.

وعلى الرغم من المظهر الجميل للسبائك الذهبية، إلا أن لها بعض السلبيات، حيث يصعب أحيانًا استبدالها مقابل المال، كما أنها غير قابلة للتجزئة بشكل أو آخر.

صناديق الذهب (ETFs): وهي طريقة للاستثمار في الذهب دون شرائه وحيازته، حيث يقوم المستثمرون الذين يرغبون في جني أرباح من الذهب دون الاحتفاظ به بشكل فعلي بالاستثمار عادةً في صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs)، والتي تعتبر إحدى خيارات الاستثمار المرنة المتاحة عالميًا. وهي صناديق استثمارية تضم مجموعة متنوعة من مؤشرات سوق الذهب، مع منح المستثمرين الفرصة للاطلاع المباشر على أسعار الذهب دون امتلاكه. ويعتبر هذا النوع أحد أسهل الطرق وأوفرها تكلفة للاستثمار في سوق الذهب.

يعد الاستثمار في صناديق الذهب مفيدًا للمستثمرين المبتدئين، نظرًا لدوره في تقليل المخاطر، حيث يكون الحد الأدنى فيه حصة واحدة.

تعدين الذهب: وهي طريقة للاستثمار في الذهب بطريقة غير مباشرة، حيث يعتبر بعض المستثمرين أن الاستثمار المباشر في الذهب لا يشمل الإمكانيات الكافية للنمو، فأونصة الذهب اليوم ستبقى دائمًا كما هي. وهذا هو السبب في انتقال البعض منهم إلى أسهم الشركات والمناجم العاملة في قطاع تعدين الذهب على أساس قابليتها للتوسع مع مرور الوقت، مما سيمكّنهم من الاستفادة من الزيادة في الإنتاج.

لا تتحرك أسهم شركات تعدين الذهب والمناجم بالضرورة وفقًا لأسعار سبائك الذهب، بل وفقًا لأداء تلك الشركات والمناجم التشغيلية وكيفية قيامها باستثمار أموالها وتحقيق الأرباح. لذا فإن الاستثمار في أسهم هذه الشركات غير خال من المخاطر التي قد تنتج عن ضعف إنتاج الذهب في بعض الأوقات أو إضراب العمال أو الكوارث المفاجئة.

العقود الآجلة للذهب: هي طريقة للاستثمار في الذهب كالمستثمرين المحترفين. العقود الآجلة هي اتفاق يتم إبرامه بين طرفين ينص على شراء وتسليم سلعة ما مثل الذهب في وقت يتم تحديده في المستقبل، وهي بديل مهم عن الأساليب التقليدية في الاستثمار في الذهب.

ولكن العقود الآجلة هي خيار محفوف بالمخاطر يتسم بمديونية عالية لا تناسب للمستثمرين المبتدئين. ويُنصح حتى ذوي الخبرة بالتفكير جيدًا قبل الاستثمار بهذه الطريقة، لأن قيمة العقد تتقلب مع الصعود والهبوط في أسعار الذهب.

عقود الفروقات: تعتبر أحد المشتقات التي تتيح لك الاستفادة من التداول على الأصل الأساسي (أي سعر الذهب) دون امتلاك السلعة بشكل فعلي. ومع ذلك، فإنك ستتمكن من التمتع بجميع المكاسب كما لو كان الذهب بحوزتك. ويتم تداول عقود الفروقات على الهامش، الأمر الذي يمنحك أكبر تعرض ممكن لسوق الذهب مقابل جزء بسيط من المبلغ الذي قد تحتاجه لشراء الذهب بشكل فعلي.

يتمتع المتداولون من خلال عقود الفروقات بالرافعة المالية التي تتيح لهم التداول بالهامش من أجل التحكم في الصفقة الكبيرة من خلال إيداع قليل، بالإضافة إلى إمكانية التداول في أي اتجاه سواء كان بالشراء أو البيع، مما يساعدك على الاستفادة من هبوط السوق وصعوده. تتيح لك عقود الفروقات أيضًا الاحتفاظ بالصفقات في حال أردت ذلك، كما يمكنك التداول داخل وخارج الأسواق في وقت قصير، أو الاحتفاظ بالصفقات لفترات أطول تصل إلى أشهر.

يُنصح بتداول عقود الفروقات على الذهب مع شركة أكسيا، حيث أنها شركة احترافية توفر لك البيئة المثالية والظروف الأمثل للاستثمار لكي تحصل على أفضل النتائج التي تطمح إليها. مع تداول مستمر على مدار الساعة، ستحصل على فرص ممتازة لاختيار صفقاتك بعناية وتحقيق أعلى المكاسب!

ما هي العوامل المؤثرة على سعر الذهب؟

إلى جانب أن الذهب خاضع لقوانين العرض والطلب حاله حال أي سلعة أخرى، فهو خاضع أيضًا لسلوك المستثمرين وحركة السعر في الأسواق المالية.

لكن يتميز الذهب بأن سعره وقيمته ثابتين، فهو لا يتأثر كثيرًا بالتضخم أو بعمليات الإنتاج والتعدين، لذلك يلجأ المستثمرون لتحصين أنفسهم ضد التضخم من خلال الاستثمار في شراء الذهب لتخزين القيمة، على عكس العملات الورقية التي تتأثر بالتضخم لتتآكل قدرتها الشرائية على إثره.

يزداد الطلب على الاستثمار في الذهب غالبًا في أوقات الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية بسبب بحث المستثمرين عن حماية أنفسهم في ذلك الملاذ الآمن خلال الظروف الصعبة.

تعتبر البنوك المركزية أيضًا عامل رئيسي مؤثر في سعر الذهب خاصةً في حال امتلاء احتياطيات النقد الأجنبي، التي تؤدي إلى تخلص البنك المركزي من بعض الذهب باعتباره أصل غير منتج ولا يأتي بأي عوائد للاقتصاد.

توجد كذلك علاقة مثيرة للاهتمام بين سعر الذهب والقوة التي يتمتع بها الدولار الأمريكي. فكلما انخفض سعر الدولار، ارتفع سعر الذهب، والعكس صحيح.

كيف تبدأ في تداول الذهب عبر الإنترنت؟

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية الاستثمار في الذهب، يجب عليك أولًا التأكد من توفير العوامل التي تساعد للنجاح في ذلك، وتشمل:

– اختيار الوسيط المناسب: تتيح عقود الفروقات للمستثمرين المضاربة على سعر تداول الذهب حتى يتمكنوا من الاستفادة من ارتفاع أو انخفاض أسعاره. ولكن هذا يتطلب توفر أكبر قدر من الترخيص والأمان والموثوقية، فـأنت لن تتمكن من الاستثمار في سوق الذهب بشكل صحيح إلا من خلال اختيار شركة وساطة مالية موثوقة مثل شركة أكسيا، حيث تضمن لك الحصولك على الدعم في وقت حاجتك إليه، إلى جانب الكثير من المميزات والتي تشمل:

1. أن أكسيا وسيط قانوني ومرخص من قِبل الهيئات المختصة. 2. إمكانية فتح أنواع متعددة من الحسابات لتداول الذهب مع أكسيا، مثل حساب تداول عقود الفروقات، وكذلك الوصول إلى رافعة مالية تصل إلى 1:400. مع 0% رسوم مخفية. 3. أسواق أكسيا مفتوحة على مدار الساعة مع أحدث التقنيات التكنولوجية والأنظمة لضمان أفضل المستويات في تنفيذ العمليات وخدمة عملاء متميزة بكل اللغات.

– التدرب على الاستثمار في الذهب: ويتم ذلك من خلال الحساب التجريبي الذي توفره لك أكاديمية المتداولين بشكل مجاني حتى تزودك بالخبرات اللازمة لتكون مستعدًا لخوض عمليات تداول الذهب.

– اختيار أفضل الأوقات لتداول الذهب: حاول أن تختار الأوقات التي قد يتحرك فيها سعر تداول الذهب بطريقة اتجاهية، وهذا يعتمد بشكل كبير على مقدار الطلب على الذهب في وقت محدد. ويمكنك تأكيد هذا النشاط المتزايد من خلال الاطلاع على مؤشر متوسط المدى الحقيقي لسعر التداول الذهب خلال اليوم، حيث يشير هذا المؤشر إلى متوسطات السعر المرتفعة والمنخفضة في فترة زمنية على مدار عدد من الساعات يقوم المستخدم بتحديده.

– استخدام استراتيجية لتداول الذهب: يساعد استخدام استراتيجية لتداول الذهب على تحليل الأسعار لتحديد الاتجاه الذي قد يتحرك فيه السوق فيما بعد. ونظرًا لوجود العديد من طرق تحليل السوق، فإنك يجب أن تلتزم بقائمة من القواعد كي تضمن الانضباط في الأداء على مدار فترة زمنية.

وتشمل طرق تحليل سعر تداول الذهب ما يلي:

التحليل الأساسي: وهو دراسة البيانات الاقتصادية واتجاه سوق الذهب.

التحليل الفني: وهو دراسة السعر لتحديد المستويات المحتملة للخروج والدخول، وذلك باستخدام حركة الأسعار والرسوم البيانية ومؤشرات التداول الفنية.\

هل الاستثمار في الذهب مربح؟

لا يُنصح بشراء الذهب فقط كاستثمار، فالذهب لوحده لا يدر أي قيمة كما أن شراء الذهب كاستثمار وحيد هو أمر محفوف بالمخاطر بالنسبة للمستثمرين العاديين. لذلك يجب عليك استثمار الذهب مع سلع أخرى مثل النفط والاستثمارات في الأصول الثابتة الأخرى. يمكنك ببساطة تحقيق ذلك التنوع الاستثماري مع أكسيا تريد! حيث يمكنك تداول عقود فروقات السلع، وأصول الطاقة مثل النفط، والمعادن الثمينة التي تشمل الذهب، وغيرها الكثير من السلع.

لا يزال الاستثمار في الذهب الوسيلة المناسبة لمن يمتلك ثروة كبيرة ويرغب في المحافظة عليها في مواجهة إجراءات البنوك المركزية والتضخم. ورغم التقلبات التي قد تشهدها أسعاره إلا أنه يحافظ على قيمته على المدى الطويل، لذلك يُنصح بضمه إلى محفظتك الاستثمارية. وتعتمد طريقة استثمار الذهب التي تناسبك على مبالغ الأموال التي تود استثمارها والأهداف الاستثمارية الخاصة بك وقدر المخاطرة الذي تكون على استعداد لتحمله.

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