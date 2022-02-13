شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تستضيف اجتماع المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تعزيز برنامج السلامة للدول الأعضاء في مجال مراقبة السلامة الجوية

استضافت المملكة ممثلة بالهيئة العامة للطيران المدني اليوم، الاجتماع الفني الثاني للمنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو) ومنظمة الطيران المدني العربية، ومسؤولي هيئات الطيران في الدول الأعضاء، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض.

ويهدف الاجتماع إلى إكمال تأسيس المنظمة، التي ستعزز برنامج السلامة للدول الأعضاء بالمنظمة في مجال مراقبة السلامة الجوية.

وفي بداية الاجتماع رحب نائب الرئيس التنفيذي للسلامة ومعايير الطيران الكابتن سليمان بن صالح المحيميدي، بالمشاركين من الدول الأعضاء في المنظمة، متمنيًا أن يثمر الاجتماع أفضل التجارب والممارسات في مجال مراقبة السلامة الجوية بالطيران المدني والاستفادة من الخبرات والكوادر وإرساء أعلى مستويات السلامة الجوية والتثقيف بآخر مستجدات مجموعة سلامة الطيران الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأشار إلى أن الاجتماع فرصة للتواصل والوصول إلى اتفاق حول بنود جدول الأعمال، ولمناقشة القضايا المشتركة، مقدمًا الشكر لمنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) على جهودها المستمرة على مدى العقد الماضي للدعم في إنشاء منظمة مراقبة السلامة الإقليمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA RSOO).

وجرى خلال الاجتماع تبادل الآراء والمقترحات وتعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين هيئات وسلطات الطيران المدني في المنظمة.

يذكر أن المنظمة الإقليمية لمراقبة السلامة الجوية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (-MENA‏RSO0) التي تتخذ مدينة الرياض مقراً رئيساً لها، تهدف إلى تعزيز استخدام الطيران المدني وتطويره بصورة آمنة وفعالة داخل الدول الأعضاء في المنظمة وخارجها، وتطوير المواد الإرشادية وإجراء الدراسات والتدريب والاستشارات.