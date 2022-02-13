ضبط 21 طنا من الأغذية الفاسدة في المدينة المنورة

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وأشارت إلى أنها فرضت العقوبات المقررة بحق المنشأة المخالفة، وفقا لنظام الغذاء ولائحته التنفيذية، إذ لا يحق لأي منشأة تحت إشراف «الهيئة» البدء في ممارسة نشاطها إلا بعد الحصول على ترخيص مزاولة النشاط، والالتزام بالمتطلبات والمواصفات المقررة.
ويمكن التقديم على ترخيص لمزاولة النشاط لمستودع أو مركز توزيع أغذية لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر النظام الالكتروني الموحد «غد» (https://ghad.sfda.gov.sa/ar/)، الذي يتيح عددا من الخدمات الالكترونية التي تسهل على المستثمرين تقديم ومتابعة طلباتهم، ودفع الرسوم المطلوبة وإنجاز إجراءاتهم المختلفة دون الحاجة لمراجعة فروع «الهيئة».
ودعت «الغذاء والدواء» المستهلكين إلى الإبلاغ عن مخالفات المنشآت الخاضعة لإشرافها عند ملاحظتها، وذلك من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19999)، أو عبر تطبيق «طمني» التابع لها المتاح على نظامي التشغيل «IOS» وأندرويد.
مخالفات تم ضبطها
- تخزين المنتجات الغذائية دون الحصول على الترخيص
- تدني مستوى النظافة العامة
- وجود الآفات والحشرات
- تراكم الأتربة داخل المنشأة
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