تسجيل 2136 إصابة بكورونا.. وشفاء 3482 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجلت وزارة الصحة أمس 2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما تماثلت 3482 حالة للشفاء. وأوضحت الوزارة في إحصائية خلال الساعات الـ24 الماضية، أن عدد الحالات الحرجة 1014 حالة. وبينت أنه جرى تسجيل حالتي وفاة، داعية الجميع إلى التواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة المستجدات. إجمالي الإصابات 728,387 حالات التعافي 692,001 الحالات النشطة 27,413 إجمالي الوفيات 8973

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