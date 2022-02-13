شكرا لقرائتكم خبر السجن 52 عاما لعصابة غسلت أموالا بقيمة 10 مليارات ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة في بيانه أمس أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية في النيابة العامة كشفت عن ضلوع تشكيل عصابي منظم مكون من 11 متهما في ارتكاب جرائم غسل أموال ومخالفات نظام مكافحة التستر عن طريق استغلال عدد من الكيانات التجارية وفروعها في تلقي وتحويل أموال مجهولة المصدر من حساباتها البنكية تجاوز مجموعها 10 مليارات ريال.
وأضاف بأن تحقيقات النيابة العامة انتهت إلى إقامة الدعوى العامة بحق الجناة وصدر حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بسجن المتهمين، مبينا أن النيابة استأنفت إجراءات الاعتراض على الحكم الصادر بطلب تشديد العقوبة بحق الجناة، تحقيقا للمصلحة العامة في حماية الاقتصاد المحلي وردع كل من تسول له نفسه المساس بالأمن المالي في التعاملات المصرفية.
الأحكام الصادرة شملت:
سجن المتهمين لمدد مجموعها 52 عاما
غرامات مالية بلغت 62.5 مليون ريال
مصادرة الأموال وموجودات المحافظ الاستثمارية البالغ مجموعها 1.972 مليون ريال
إبعاد الوافدين عن المملكة بعد انقضاء محكوميتهم
منع المواطنين من السفر مدة مماثلة لسجنهما
كانت هذه تفاصيل خبر السجن 52 عاما لعصابة غسلت أموالا بقيمة 10 مليارات ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.