«العدل»: 5 خطوات لتوثيق ورثة المتوفى عبر «ناجز»

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وشهدت بوابة ناجز 5.3 ملايين زيارة خلال شهر يناير الماضي، فيما تجاوز عدد المستفيدين من خدمات تطبيق ناجز نحو 1.2 مليون مستفيد خلال العام الماضي. وأوضحت وزارة العدل أن أكثر الخدمات استخداما شملت خدمات استعلام عن قضايا 345 ألفا، وخدمة طلباتي 196 ألفا، وخدمة قضاياي 191 ألفا، وخدمة مواعيدي 156 ألفا، والاطلاع على تفاصيل القضية 98 ألفا، بما في ذلك عرض الأحكام وضبط الجلسات، واستعراض طلبات التنفيذ 86 ألفا، والاستعلام عن الوكالات 53 ألفا، بالإضافة إلى الاستعلام عن عقود الزواج 51 ألفا.
ويضم تطبيق «ناجز» أكثر من 40 خدمة عدلية من أبرزها خدمة القضايا للاستعلام عن القضايا والإجراءات على القضية، وخدمة العقارات والوكالات، وخدمات التحقق من ترخيص عدلي وصحة وثيقة زواج، والتحقق من صك عقاري، والتحقق من وكالة، والاستعلام عن التراخيص العدلية، والاستعلام عن عقود الزواج، فضلا عن خدمتي التواصل العدلي والمواعيد.
خطوات توثيق ورثة المتوفى
- الحالات الاجتماعية
- خدمة توثيق ورثة المتوفى
- تقديم طلب جديد
- مصادقة الشهود ومقدم الطلب
- تعبئة البيانات المطلوبة ثم يخضع الطلب للتدقيق والمصادقة
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