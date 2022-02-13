تطبيق معايير ومواصفات المدن الذكية على «بوابة الدرعية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف التعاون في عمليات البحث والتطوير الخاصة بمعايير مواصفات المدن الذكية، وقعت هيئة تطوير بوابة الدرعية مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، بهدف إيجاد تعاون استراتيجـي بينهما، بحكم مسؤولية هيئة تطوير بوابة الدرعية في الإشراف والتنظيم وتنمية المجتمع المحلي وتعزيز البنية الاقتصادية في منطقة الدرعية، ومسؤولية الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة بإصدار المواصفات القياسية وأنظمة وأدلة الجودة وتقديم المطابقة، وتوفير الحماية الصحية والبيئية والسلامة العامة، وضمان جودة المنتجات الوطنية.

مثل الجانبين خلال التوقيع محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، حيث سيعمل الطرفان بموجبها على التعاون في مجال تبادل المعلومات والدراسات والبحوث ومشاركة قائمة جهات تقويم المطابقة المقبولة ذات العلاقة من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والاستفادة من المبادرات التي تخدم الموارد البشرية في المجالات المشتركة التي تحقق مستهدفات الطرفين، إلى جانب تنسيق حملات مشتركة لرفع وعي المستهلك فيما يخص المستهدفات، والتعاون في عمليات البحث والتطوير الخاصة بمعايير مواصفات المدن الذكية، والتعاون في مجال الجودة وتطبيقاتها.

ولفت إنزيريلو النظر إلى أن المذكرة تتسق مع توجهات الهيئة وأهدافها الطموحة الرامية إلى الإسهام الفاعل في إبراز العمق الثقافي للدرعية ودعم التنمية في مجتمعها المحلي، حيث سيقدم الدعم لهيئة تطوير بوابة الدرعية، من خلال الاستشارات الفنية والتأهيل والدورات التدريبية في مجالات اختصاص الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والتعاون في مجال تطوير كود البناء السعودي وتطبيقاتها، إلى جانب وضع آلية تنفيذ البرامج والمبادرات والمشاريع ذات الاهتمام المشترك، مؤكدا أن هيئة تطوير بوابة الدرعية ومن خلال الاتفاقيات التي تبرمها تولي أهمية كبيرة للتعاون مع جميع الجهات والقطاعات، التي من شأنها تدعم مسيرة الهيئة وتمكنها من تحقيق دورها الحيوي في رفد مقومات التنمية في مجتمع الدرعية.

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