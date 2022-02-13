شكرا لقرائتكم خبر الرياض الأعلى ونجران الأقل في مخالفات التدابير الاحترازية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا المستجد 28168 مخالفة، وذلك للفترة من 5 حتى 11 رجب الحالي. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 8276 مخالفة، فيما سجلت نجران الأقل بـ606 مخالفات. المخالفات بحسب المناطق: الرياض 8276 المدينة المنورة3835 الشرقية 3654 مكة المكرمة 2448 القصيم 2147 حائل2021 الجوف 1232 جازان 1038 الباحة 826 تبوك 783 عسير 770 الحدود الشمالية 532 نجران 606

كانت هذه تفاصيل خبر الرياض الأعلى ونجران الأقل في مخالفات التدابير الاحترازية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.