الرياض الأعلى ونجران الأقل في مخالفات التدابير الاحترازية

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وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 8276 مخالفة، فيما سجلت نجران الأقل بـ606 مخالفات.
المخالفات بحسب المناطق:
الرياض 8276
المدينة المنورة3835
الشرقية 3654
مكة المكرمة 2448
القصيم 2147
حائل2021
الجوف 1232
جازان 1038
الباحة 826
تبوك 783
عسير 770
الحدود الشمالية 532
نجران 606
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