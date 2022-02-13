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الرياض الأعلى ونجران الأقل في مخالفات التدابير الاحترازية

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- بواسطة أيمن الوشواش - بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من 28168 مخالفة، وذلك للفترة من 5 حتى 11 رجب الحالي.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ 8276 مخالفة، فيما سجلت نجران الأقل بـ606 مخالفات.

المخالفات بحسب المناطق:

الرياض 8276

المدينة المنورة3835

الشرقية 3654

مكة المكرمة 2448

القصيم 2147

حائل2021

الجوف 1232

جازان 1038

الباحة 826

تبوك 783

عسير 770

الحدود الشمالية 532

نجران 606

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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