شكرا لقرائتكم خبر فصل رئيس منصة خيرية حاول جمع تبرعات بتلميحات كاذبة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، عن فصل الموظف عبدالعزيز بن أحمد الحمادي، من منصب الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان للعمل الخيري، وذلك بسبب توجيه خطابات لبعض الجهات أشار فيها بما يفهم منه أن التبرعات للمنصة ترفع عنها تقارير بشكل دوري للقيادة بتلميح غير مباشر وغير مقبول، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا حيث لا يرفع شيء بهذا الخصوص.

وقالت (الهيئة) «إن المنصة تطوعية بحتة أنشئت لأهداف سامية لا تتوافق مع مثل هذه التلميحات المرفوضة بتاتا، وتحكمها لوائح منظمة، ويقوم على حوكمتها لجنة إشرافية من 11 جهة حكومية لم يراجعها بالخطابات ولم يراجع مرجعه «سدايا» بهذا الخصوص».

وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تبرع العام الماضي بـ 10 ملايين ريال للمنصة انطلاقا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري.

ووصلت التبرعات التي حصلت عليها المنصة عام 2021 إلى مليار ريال.

و«إحسان» هي منصة وطنية للعمل الخيري تعمل على تطوير الحلول التقنية المتقدمة واستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية واستدامتها، من خلال الشراكات الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي. وصدرت الموافقة عليها بتاريخ 13-08-1441هـ بناء على الأمر السامي الكريم رقم 48019، وتعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وعدد من الجهات الرسمية الأخرى.

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