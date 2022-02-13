فصل رئيس منصة خيرية حاول جمع تبرعات بتلميحات كاذبة

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وقالت (الهيئة) «إن المنصة تطوعية بحتة أنشئت لأهداف سامية لا تتوافق مع مثل هذه التلميحات المرفوضة بتاتا، وتحكمها لوائح منظمة، ويقوم على حوكمتها لجنة إشرافية من 11 جهة حكومية لم يراجعها بالخطابات ولم يراجع مرجعه «سدايا» بهذا الخصوص».
وكان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان تبرع العام الماضي بـ 10 ملايين ريال للمنصة انطلاقا من حرصه على دعم وتمكين قطاع العمل الخيري.
ووصلت التبرعات التي حصلت عليها المنصة عام 2021 إلى مليار ريال.
و«إحسان» هي منصة وطنية للعمل الخيري تعمل على تطوير الحلول التقنية المتقدمة واستثمار البيانات والذكاء الاصطناعي بهدف تعظيم أثر المشاريع والخدمات الخيرية والتنموية واستدامتها، من خلال الشراكات الفاعلة بين القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي. وصدرت الموافقة عليها بتاريخ 13-08-1441هـ بناء على الأمر السامي الكريم رقم 48019، وتعمل تحت إشراف الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» وعدد من الجهات الرسمية الأخرى.
الجمعيات الخيرية في المملكة
1050 جمعية خيرية في المناطق
230 جمعية تعاونية
150 مؤسسة خيرية
530 لجنة تنمية
25 % من المواطنين مسجلون في المنظمات التطوعية
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