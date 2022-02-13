شكرا لقرائتكم خبر أمير مكة يقف على مشاريع بـ1.33 مليار في رابغ والكامل وخليص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، أن قيمة المشاريع المعتمدة والمنجزة والجاري تنفيذها في محافظات رابغ والكامل وخليص تتجاوز 1.33 مليار ريال.

وترأس أمير المنطقة خلال زيارته للمحافظات أمس عددا من الاجتماعات بحضور أهالي محافظات رابغ والكامل وخليص، ومديري القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، وجرت مناقشة سبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

فيما دشن عددا من المشاريع التنموية بمحافظة رابع، منها مشروع التحول الرقمي، تطوير وتأهيل المركز الحضاري، مبنى الضمان الاجتماعي، صالة استقبال للحجاج والمعتمرين بميقات الجحفة، كما دشن في محافظة الكامل مشروع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان المتمثل في إنجاز البنية التحتية، إسكان بحرة العويصد، وعددا من المشاريع البلدية. كما استعرض عددا من المشاريع الجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظة خليص.

والتقى الفيصل خلال الزيارة عددا من أهالي المحافظات مستمعا لمطالبهم ومقترحاتهم التنموية، فيما استقبل عددا من أبناء شهداء الواجب في المحافظات الثلاث.

كما شهد أمير المنطقة خلال جولته التفقدية، توقيع عدد من الاتفاقيات في محافظة رابغ، منها اتفاقية تعاون بين بلدية المحافظة وجامعة الملك عبدالعزيز، الهادفة لتفعيل الدور التوعوي في مجال المسؤولية المجتمعية والمشاركة في المبادرات الاجتماعية لسكان المحافظة، وتنفيذ برامج توعوية ونشر الثقافة الإيجابية ومفهوم التطوع والتطور وتنمية المجتمع، واتفاقية تعاون بين مكتب الضمان الاجتماعي وبلدية المحافظة لتأهيل مستفيدي الضمان وتابعيهم وتمكينهم من دخول سوق العمل لتحويلهم من أسر معولة إلى أسر قادرة على الإنتاج، واتفاقية تعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمحافظة لتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين الطرفين الرامية لدعم الجهود التنموية في المنطقة، إضافة إلى اتفاقية شراكة مجتمعية بين محافظة رابغ وجامعة الملك عبدالعزيز، لعقد برامج مختلفة في المجالات التعليمية والاجتماعية والثقافية والرياضية لتنمية مواطني ومواطنات المحافظة.

فيما دشن الفيصل المقر الجديد لبرنامج «طموح» الذي أطلق فكرته عام 2012م، وأسهم في تخريج وتوظيف 7000 شاب وشابة من أبناء المنطقة، ويهدف إلى تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات محافظات المنطقة، بعد تلقيهم دورات تدريبية مكثفة في اللغة الإنجليزية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الذات وبناء الشخصية والأعمال المكتبية وغيرها من البرامج، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

كما زار ميناء الملك عبدالله برابغ، والتقى عددا من خريجي برنامج «طموح» العاملين في الميناء.

قيمة المشاريع في المحافظات الثلاث:

732 مليون ريال في رابغ

121 مليون ريال في خليص

180 مليونا في الكامل