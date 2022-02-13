معهد سعود الفيصل يستضيف دورة تدريبية للدبلوماسيين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضاف معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية بالرياض أمس دورة تدريبية نظمتها مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة والبحرين وسلطنة عمان، بمشاركة 35 دبلوماسيا بهدف رفع مستوى تواصل دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع المندوبية.

وتشمل الدورة -التي تستمر حتى 17 فبراير الحالي ويقدمها معهد كلينجيندال للعلاقات الدولية بهولندا- برامج تثقيفية وتدريبات تفاعلية ومحاكاة على المفاوضات التجارية والتعاون في مجال الطاقة، إلى جانب عقد جلسة نقاشية حول مستقبل العلاقات بين دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي.

وأوضح سفير مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة باتريك سيمونيه أن هذا التدريب يعكس علاقات الشراكة الوثيقة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، مبينا أن مشاركة دبلوماسيين خليجيين من المنطقة في هذا التدريب التفاعلي والفعال سيمكنهم من معرفة المزيد عن عمل الاتحاد الأوروبي.

يذكر أن الدورة تقام بالتنسيق مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، ومعهد عمان الدبلوماسي، وأكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية بالبحرين.