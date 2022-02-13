شكرا لقرائتكم خبر معرض ميثاق الملك سلمان العمراني يحط رحاله بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وينطلق المعرض من رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في فنون العمارة المحلية ودلالاتها الثقافية، وهويتها التي تتوافق مع الطبيعة والمناخ والبيئة المحيطة، وتعكس تاريخ المملكة وموروثها الحضاري الأصيل.
ويفتح المعرض أبوابه لجميع المهتمين والمتخصصين في مجالي العمارة والتصميم أو الممارسين لأعمالها، إضافة إلى مختلف فئات المجتمع الراغبين في الاستمتاع بمحتوياته التي تشمل عرض نماذج معمارية مميزة ومشاريع حصلت على جوائز محلية وعالمية، كما يعرف المعرض بقيم ومبادئ الميثاق رغبة في توجيه المصممين نحو القيم الثقافية التي ينص عليها الميثاق.
ويأتي ذلك امتدادا لحرص الهيئة على تجسيد العمارة السلمانية، والاحتفاء بالرؤية العمرانية الشاملة التي استلهمت من تأثير خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى حرصها على تعزيز شراكاتها النوعية التي عقدتها مع عدد من الجهات الحكومية والخاصة لتطوير العمل التنموي.
كانت هذه تفاصيل خبر معرض ميثاق الملك سلمان العمراني يحط رحاله بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.