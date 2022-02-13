ولي العهد: نقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان ، أنه جرى نقل 4% من أسهم شركة الزيت العربية السعودية، أرامكو السعودية، إلى صندوق الاستثمارات العامة.

وأضاف أن نقل هذه الأسهم يعد جزءا من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، كما يسهم في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 تريليونات ريال بنهاية 2025.

وستساهم أسهم أرامكو المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط، حيث يعتمد الصندوق في خطته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.

وأضاف ولي العهد أن الصندوق يواصل تحقيق استراتيجيته عبر تعظيم أصوله، وإطلاق قطاعات جديدة، وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية، وتوطين التقنيات والمعرفة، كما يستهدف الصندوق بنهاية 2025 ضخ ما يصل إلى تريليون ريال في المشاريع الجديدة محليا، وزيادة إسهامه وشركاته التابعة في المحتوى المحلي لتصل إلى 60%، إلى جانب استحداث المزيد من الوظائف المباشرة وغير المباشرة في سوق العمل المحلية.

كما أشار إلى أن الدولة لا تزال المساهم الأكبر في شركة أرامكو بعد عملية النقل، حيث تملك أكثر من 94% من إجمالي أسهم الشركة.

واختتم ولي العهد تصريحه بأن المملكة ماضية في تنفيذ مبادراتها استكمالا لمسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي أجرتها، وتنفيذ خطط التحول الاقتصادي، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية أمام الصناديق التنموية والقطاع الخاص، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

أبرز مزايا نقل أسهم أرامكو:

1 احتفاظ الدولة بالملكية الرئيسة للشركة بعد نقل 4% من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستمارات العامة، تظل هي المساهم الرئيس بنسبة 94% من أسهم الشركة.

2 يأتي نقل الأصول من الدولة إلى صندوق الاستثمارات العامة كجزء من استراتيجية المملكة طويلة المدى الهادفة لدعم التحول الاقتصادي وتنويع مصادر

الدخل.

3 ستاهم أسهم أرامكو المنقولة لصندوق الاستثمارات العامة في تعزيز مركز

الصندوق المالي القوي، وتصنيفه الائتماني المرتفع على المدى المتوسط.

4 يعتمد الصندوق في استراتيجيته التمويلية على قيمة الأصول والعوائد

الاستثمارية من الأصول تحت الإدارة.

5 نقل الأصول يتماشى مع استراتيجية الصندوق، ويمكن نمو الصندوق واستثماراته

المستقبلية، مما يسهم في دعم التحول الاقتصادي للمملكة.

6 يسهم نقل الأصول في دعم خطط الصندوق الهادفة لرفع حجم أصوله تحت الإدارة إلى نحو 4 ترليونات ريال بنهاية 2025، وبصفته أحد المستثمرين.