شكرا لقرائتكم خبر تأسيس مجلس دولي للتمور مقره المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تستضيف المملكة الاجتماع التأسيسي للمجلس الدولي للتمور، في مدينة الأحساء يومي 15 و16 فبراير الحالي، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وعدد من وزراء الزراعة وممثلي عدد من الدول المنتجة والمستوردة للتمور على مستوى العالم، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد).

وأوضح وكيل الوزارة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة القضايا الفنية وخطط العمل وانتخاب رئاسة المجلس وأعضاء الهيئة التنفيذية، ومناقشة قضايا القطاع والعمل المشترك، وإعلان تأسيس المجلس الدولي للتمور ومقره المملكة، إضافة إلى الموافقة على استراتيجية المجلس وخطة العمل وانتخاب هيئات المجلس.

وبين أن المجلس الدولي للتمور يضم حاليا كلا من: السعودية والإمارات وفلسطين والصومال وعمان واليمن، إلى جانب موريتانيا، ولبنان والسودان وتونس.

مشيرا إلى موافقة عدد من الدول للانضمام للمجلس وهي: باكستان والمغرب والبحرين وليبيا والهند ومصر والأردن.

وأفاد بأن المجلس يهدف إلى تفعيل التعاون الدولي في مجال التمور، وتنفيذ الأنشطة التي تتطلب العمل الجماعي ومواجهة التحديات التي تواجه القطاع، والتصدي لقضايا البحث وتقنيات الإنتاج، وتطوير صناعات التمور وتطوير التجارة، ورفع القدرات من أجل تحقيق التنمية المستدامة للتمور على مستوى الدول المعنية عالميا وإقليميا.

إنتاج التمور محليا وعالميا

