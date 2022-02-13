جامعة نورة تدعم تمكين المرأة ببرنامج «قيادية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعما لقرارات تمكين المرأة، تنظم جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بمركز القيادات النسائية، البرنامج القيادي «قيادية» لتدريب القيادات النسائية من القطاعين العام والخاص اللاتي يتطلعن لتعزيز أدوارهن القيادية، وللمؤسسات التي تطمح إلى إحداث نقلة قيادية نوعية من خلال تمكين المرأة عن طريق ربط المستفيدة بالقادة الخبراء في مجالات مختلفة، حيث تقدمت نحو 500 قيادية من 130 جهة حكومية وأهلية. ويهدف البرنامج إلى صقل مهارات القيادة لدى النساء السعوديات من خلال التدريب والتطوير القيادي وتزويدهن بالأدوات والمهارات اللازمة التي تمكنهن من ممارسة القيادة بشكل فعال.



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