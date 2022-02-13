منظمة الصحة تشيد بنجاح المملكة في القضاء على التراخوما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أشادت منظمة الصحة العالمية بنجاح المملكة في القضاء على التراخوما، حيث تلقى وزير الصحة فهد الجلاجل خطاب تهنئة من المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس غيبريسو، كما تلقى خطابا مماثلا باعتماد برنامج المدن الصحية كمركز متعاون مع المنظمة.

وأشارت المنظمة إلى أن التراخوما مرض معد مسبب للعمى في جميع أنحاء العالم، وينتقل عن طريق التماس مع الآفة أو الجرح أو القرحة المنتجة للقيح في العين والأنف من المصابين بالمرض لا سيما صغار الأطفال، وهي مسؤولة عن العمى وضعف البصر لدى نحو 1.9 مليون شخص حول العالم.

وكانت المملكة أطلقت مشروع ملف خلو المملكة من مرض التراخوما منذ 2019، حيث شمل المشروع جميع المنشآت الصحية والجهات ذات العلاقة في جميع المناطق والمحافظات، وتمت دراسة جميع البحوث المتعلقة بتاريخ مرض التراخوما في المملكة لنحو 40 سنة.

فيما جاء اعتماد برنامج المدن الصحية كمركز متعاون مع منظمة الصحة العالمية كونه إحدى المبادرات الصحية المجتمعية التي لاقت إقبالا عالميا من متخذي القرار بتطبيقها في العديد من الدول بوصفه نموذجا متكاملا وقادرا على الإسهام في تعزيز صحة المجتمعات، وخفض العبء الاقتصادي للرعاية الصحية.