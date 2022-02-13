تجديد الإقامة للبرماويين عبر خدمة تواصل في أبشر

أعلنت المديرية العامة للجوازات عن إدراج خدمة تجديد إقامة البرماويين ضمن قائمة خدمة "تواصل" عبر منصة "أبشر". وأوضحت الجوازات أنه يمكن تنفيذ الخدمة من حساب صاحب العمل على منصة "أبشر" ويشترط لذلك: تعبئة نموذج، وطلب تجديد الإقامة، مرفق بصورة شخصية للمقيم، ونموذج تعهد باحضار جواز سفره خلال فترة سريان الإقامة، وصورة من الإقامة وصورة هوية صاحب العمل.



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