والقبقب اسم الذي أطلق على هذا الحيوان في الخليج العربي، وجمعه قباقب، ويسمى أيضا بالسرطان البحري أو السلطعون وهو من فصيلة القشريات، ويوجد منه أنواع كثيرة وبعضها لا تؤكل ومنها نوع معروف في الخليج وهو صغير لونه أسود يعيش بين الصخور البحرية يسمى (شريب) وجمعه شرايب.
وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن حظر صيد القبقب في سواحل الخليج العربي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير، وحتى 15 مايو 2022م، مبينًا أن الحد الأدنى المسموح بصيده عندما يكون طوله 7 سم.
وبين أن فرض الحظر سابقًا أسهم في الحفاظ على مخزون القبقب وأدى إلى تحسن في مخزونه وتوفره في المصايد أثناء موسم صيده.
من جهته، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف وليد الشويرد على الصيادين بالمنطقة الالتزام بفترة الحظر وإعادة أمهات القبقب المحملة بالبيض أثناء عمليات الصيد للبحر مرة أخرى أثناء مزاولة عمليه الصيد حفاظًا على المخزون.
كانت هذه تفاصيل خبر حظر صيد القبقب في المنطقة الشرقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.