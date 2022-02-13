حظر صيد القبقب في المنطقة الشرقية

أعلن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية فرض الحظر على صيد القبقب في مياه بحر الخليج العربي لمدة (ثلاثة) أشهر بعد انتهاء المدة المقررة لصيده حسب قرار الوزارة السابق.

والقبقب اسم الذي أطلق على هذا الحيوان في الخليج العربي، وجمعه قباقب، ويسمى أيضا بالسرطان البحري أو السلطعون وهو من فصيلة القشريات، ويوجد منه أنواع كثيرة وبعضها لا تؤكل ومنها نوع معروف في الخليج وهو صغير لونه أسود يعيش بين الصخور البحرية يسمى (شريب) وجمعه شرايب.

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري أن حظر صيد القبقب في سواحل الخليج العربي سيبدأ يوم الثلاثاء الموافق 15 فبراير، وحتى 15 مايو 2022م، مبينًا أن الحد الأدنى المسموح بصيده عندما يكون طوله 7 سم.

وبين أن فرض الحظر سابقًا أسهم في الحفاظ على مخزون القبقب وأدى إلى تحسن في مخزونه وتوفره في المصايد أثناء موسم صيده.

من جهته، أكد مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف وليد الشويرد على الصيادين بالمنطقة الالتزام بفترة الحظر وإعادة أمهات القبقب المحملة بالبيض أثناء عمليات الصيد للبحر مرة أخرى أثناء مزاولة عمليه الصيد حفاظًا على المخزون.