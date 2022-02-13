شكرا لقرائتكم خبر عن مكرمة للأبطال.. صرف رواتب شهرين إضافيين لألوية اليمن السعيد عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صدرت مكرمة بصرف رواتب شهرين إضافيين للجنود الأبطال في حرض، وذلك تقديرًا لما يقدمه أبطال ألوية اليمن السعيد في حرض من بطولات.

الجدير بالذكر أن ألوية اليمن السعيد كانت قد نشرت صورًا ومقاطع فيديو للعملية العسكرية التي انطلقت من عدة محاور باتجاه مدينة حرض، والتقدم جنوبًا بالساحل اليمني، فيما أعلن التحالف حينها عن دعم تقدم الألوية بكافة المحاور في تأكيد على أن العمليات تحقق أهدافها.