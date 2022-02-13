شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 250 كجم من الأغذية الفاسدة بمستودع مخالف في عسير والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت الفرق الرقابية بأمانة منطقة عسير أمس، مستودعًا للمواد الغذائية خالف الاشتراطات الصحية بمدينة أبها.

وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية ضبطت المستودع بمساندة الجهات الأمنية وصادرت أكثر من 250 كجم من الأغذية الفاسدة والتالفة، مشيرةً إلى أن أبرز المخالفات هي تفريغ المواد الغذائية بالمستودع بطرق عشوائية وغير صحية تمهيدًا لتسويقها، كما رصد عددٍ من المخالفات المتنوعة منها عدم وجود رخصة نظامية وشهادات صحية للعاملين، وسوء الحفظ والنقل والتخزين، وظهور علامات التلف والفساد للمواد الغذائية مجهولة المصدر.

وأكدت أنه تم تطبيق العقوبات النظامية في حدها الأعلى على المستودع وإغلاقه تمهيدًا لاستكمال بقية الإجراءات، حرصًا على تطبيق الاشتراطات اللازمة لضمان سلامة الأغذية وحفظها بطريقة صحية وآمنة.