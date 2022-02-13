شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 7 منشآت ورصد 29 مخالفة للاحترازات بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت أمانة محافظة جدة جهودها الرقابية بمشاركة الجهات المعنية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية في المنشآت التجارية والمرافق العامة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة، محمد بن عبيد البقمي بأن الجولات الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة مرتبطة، حيث بلغت خلال الثلاثة أيام الماضية، 7,799 جولة رقابية، تم خلالها رصد 29 مخالفة، وإغلاق 7 منشأة مخالفة.

وتنوعت مخالفات الإجراءات الاحترازية ما بين عدم التقيد بالتباعد ولبس الكمامة بالشكل الصحيح، أو عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا، وغيرها من مخالفات الوقائية.