1.33 مليار لمشاريع رابغ والكامل وخليص

أعلن مستشار خادم الحرمين أمير مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل أن قيمة المشاريع المعتمدة والمنجزة والجاري تنفيذها في محافظات رابغ والكامل وخليص تقدر بأكثر من مليار و 33 مليون ريال، جاء ذلك لدى زيارته للمحافظات أمس والتي رافقه فيها مدراء عموم الإدارات الحكومية بالمنطقة.

وترأس أمير مكة اجتماعات بحضور أهالي محافظات رابغ والكامل وخليص ومدراء القطاعات الحكومية، تخللها استعراض المشروعات المنجزة والجاري تنفيذها والمستقبلية، وتمت مناقشة سُبل وآليات تسريع وتيرة الأعمال في المشروعات المتأخرة.

وبلغت قيمة المشاريع في رابغ أكثر من 732 مليون ريال، و في خليص بغلت ما يزيد عن 121 مليون ريال و 180 مليونا في الكامل ، ودشن سموه عددًا من المشاريع التنموية بمحافظة رابع، منها مشروع التحول الرقمي، وتطوير وتأهيل المركز الحضاري، ومبنى الضمان الاجتماعي، وصالة استقبال للحجاج والمعتمرين بميقات الجحفة، كما دشن في محافظة الكامل مشروع وزارة الاسكان المتمثل في إنجاز البنية التحتية (إسكان بحرة العويصد)، وعدد من المشاريع البلدية، كما استعرض سموه عددا من المشاريع الجاري تنفيذها والمعتمدة في محافظة خليص .

وخلال الزيارة التقى الأمير خالد الفيصل عدداً من أهالي المحافظات واستمع لمطالبهم ومقترحاتهم التنموية، كما استقبل سموه عددا من أبناء شهداء الواحب في المحافظات الثلاث.

وشهد أمير مكة خلال جولته التفقدية توقيع عدد من الاتفاقيات في محافظة رابغ منها اتفاقية تعاون بين بلدية المحافظة وجامعة الملك عبدالعزيز، وتهدف لتفعيل الدور التوعوي في مجال المسؤولية المجتمعية والمشاركة في المبادرات الاجتماعية لسكان المحافظة وتنفيذ برامج توعوية ونشر الثقافة الايجابية ومفهوم التطوع والتطور وتنمية المجتمع، واتفاقية تعاون بين مكتب الضمان الاجتماعي وبلدية المحافظة لتأهيل مستفيدي الضمان وتابعيهم وتمكينهم من دخول أسوق العمل لتحويلهم من أسر معولة إلى أسر قادرة على الإنتاج، واتفاقية تعاون بين فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمحافظة لتعزيز التعاون وتكامل الجهود بين الطرفين الرامية لدعم الجهود التنموية في المنطقة، إضافة إلى اتفاقية شراكة مجتمعية بين محافظة رابغ وجامعة الملك عبدالعزيز برابغ، لعقد برامج مختلفة في المجالات التعليمية والاجتماعية والثقافية والرباضية لتنمية مواطني ومواطنات المحافظة

ودشن الأمير خالد الفيصل‬⁩ المقر الجديد لبرنامج "طموح‬⁩ " والذي أطلق فكرته عام 2012، وأسهم في تخريج وتوظيف أكثر من 7000 شاب وشابة من أبناء المنطقة، ويهدف إلى تدريب وتأهيل وتوظيف أبناء وبنات محافظات المنطقة وذلك بعد تلقيهم دورات تدريبية مكثفة في اللغة الإنجليزية والبرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وتطوير الذات وبناء الشخصية والأعمال المكتبية وغيرها من البرامج ‏بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، كما زار سموه ميناء الملك عبدالله برابغ‬⁩ ولتقي عدداً من خريجي برنامج "طموح‬⁩ " العاملين في الميناء.